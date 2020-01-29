Такая странная зима, что на Витебщине в январе пасут коров в поле. Что говорят ученые?

Источник материала: Tut.by

На одном из полей в Витебской области интернет-пользователи 26 января заметили пасущихся коров. Снимок разместил телеграм-канал «ЧП Беларусь». И хоть нынешняя зима и на зиму-то вовсе не похожа, все же до календарной весны еще далеко.



Снимок сделан 26 января в Витебской области. Фото: t.me/cpbelarus

— Пастбищный период в зависимости от регионов наступает в конце апреля — в начале мая, — пояснил заведующий кафедрой кормления сельскохозяйственных животных Витебской государственной академии ветеринарной медицины Николай Шарейко. — Это касается и Витебской области. Январь — зимний месяц. И животные должны стоять в помещении и поедать объемистые грубые корма.

Однако каких-то конкретных сроков, когда выгоняют коров в поле, нет:

— Нет такой нормы. Зима, как вы видите, теплая. И если в каком-то хозяйстве не заготовили в свое время корма, или корма экономят, или есть еще какие-то причины, то скот могут выгонять на поле возле кустов, возле леса, где еще осталась прошлогодняя трава. Если есть травостой, то почему бы и нет? Но это не общепринятая позиция.

В старину, как отметил специалист, когда не было чем кормить домашних животных, у наших предков был такой выход:

— Раскрывали на домах соломенные крыши и кормили этой соломой, чтобы скот не погиб.