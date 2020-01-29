«Ели рыбу и манго, купленное за пределами отеля». СК закончил проверку гибели супругов в Египте

Источник материала: Tut.by

Следователи не смогли установить, как именно «неустановленное вещество», которым смертельно отравились белорусские супруги в Египте, попало в организм. Уголовное дело не стали заводить в связи с отсутствием состава преступления.

В ноябре 2019 года стало известно, что после отдыха в Шарм-аль-Шейхе погибла супружеская пара. По словам сына погибшей, супруги почувствовали недомогание после ужина в отеле. 56-летний Анатолий умер в местной больнице, 54-летняя Елена успела вернуться в Минск, но белорусские врачи не смогли ее спасти. Недавно стали известны выводы судебно-медицинской экспертизы : смерть наступила в результате острого отравления неизвестным ядом.

Как сообщает СК в своем телеграм-канале , точные обстоятельства его попадания в организм супругов не установлены: «В ходе проверки получены сведения, что накануне ухудшения самочувствия супруги посещали экскурсию по Шарм-эль-Шейху, а незадолго до случившего ели манго, приобретенное за пределами отеля, и рыбу в ресторане отеля».

Следователи при помощи МИДа получили данные от египетской стороны, в том числе результаты проверки, согласно которым криминальная версия произошедшего не установлена. Были предоставлены сведения, что одинаковое питание предоставляется как отдыхающим в отеле туристам, так и всему персоналу отеля.

СК не выявил фактов смерти туристов в Египте при схожих обстоятельствах на протяжении 2019 года. Были опрошены десятки туристов, посетивших с октября по конец ноября прошлого года отель, в котором останавливались супруги, в том числе туристы, которые отдыхали в то же время. Жалоб на плохое самочувствие и качество обслуживания они не высказывали.

СК не стал возбуждать уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления.