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«Ели рыбу и манго, купленное за пределами отеля». СК закончил проверку гибели супругов в Египте
29.01.2020 13:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следователи не смогли установить, как именно «неустановленное вещество», которым смертельно отравились белорусские супруги в Египте, попало в организм. Уголовное дело не стали заводить в связи с отсутствием состава преступления.
В ноябре 2019 года стало известно, что после отдыха в Шарм-аль-Шейхе
Как сообщает СК в своем
Следователи при помощи МИДа получили данные от египетской стороны, в том числе результаты проверки, согласно которым криминальная версия произошедшего не установлена. Были предоставлены сведения, что одинаковое питание предоставляется как отдыхающим в отеле туристам, так и всему персоналу отеля.
СК не выявил фактов смерти туристов в Египте при схожих обстоятельствах на протяжении 2019 года. Были опрошены десятки туристов, посетивших с октября по конец ноября прошлого года отель, в котором останавливались супруги, в том числе туристы, которые отдыхали в то же время. Жалоб на плохое самочувствие и качество обслуживания они не высказывали.
СК не стал возбуждать уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления.
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Следователи не смогли установить, как именно «неустановленное вещество», которым смертельно отравились белорусские супруги в Египте, попало в организм. Уголовное...
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