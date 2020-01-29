Ночью 1 февраля на пару часов закроется один из пунктов пропуска на границе с Латвией

Источник материала: Tut.by

1 февраля в пункте пропуска «Урбаны» (сопредельный латвийский — «Силене») на несколько часов будет приостановлен пропуск через границу, предупреждает пресс-служба Госпогранкомитета.



Фото: пресс-служба Госпогранкомитета

В течение четырех часов, с 00.00 до 04.00, там будут перемещать контрольные службы в новые помещения реконструированного автодорожного пункта пропуска. В это время людей и машины через границу пропускать не будут.

Для пересечения границы в этот период рекомендуют ехать в ближайший пункт «Григоровщина» (сопредельный латвийский — «Патерниеки»).

Напомним, что за обстановкой в пунктах пропуска и очередями можно следить на сайте ГПК.