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Ночью 1 февраля на пару часов закроется один из пунктов пропуска на границе с Латвией

29.01.2020 15:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

1 февраля в пункте пропуска «Урбаны» (сопредельный латвийский — «Силене») на несколько часов будет приостановлен пропуск через границу, предупреждает пресс-служба Госпогранкомитета.


Фото: пресс-служба Госпогранкомитета

В течение четырех часов, с 00.00 до 04.00, там будут перемещать контрольные службы в новые помещения реконструированного автодорожного пункта пропуска. В это время людей и машины через границу пропускать не будут.

Для пересечения границы в этот период рекомендуют ехать в ближайший пункт «Григоровщина» (сопредельный латвийский — «Патерниеки»).

Напомним, что за обстановкой в пунктах пропуска и очередями можно следить на сайте ГПК.

 
 
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В течение четырех часов людей и машины пропускать там не будут.
 
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