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11 известных белорусов распродают свои вещи, чтобы помочь детям и не только. Что у них можно купить?
29.01.2020 15:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
11 известных белорусов продают свои вещи, чтобы помочь различным социальным проектам. Среди тех, кто присоединился к акции «Добры Куфар», — биатлонистка Надежда Скардино, гимнастка Мелитина Станюта, музыканты из Naviband и J: Морс, фудхантеры Koko.by, дизайнеры Катя Безрукова (Tikota Unique) и Максим Ганисевский (Zen Wear) и другие. Что они выставили на аукцион и кому хотят помочь?
Благотворительный аукцион проходит
Биатлонистка Надежда Скардино выставила на аукцион шапочку, в которой она стала олимпийской чемпионкой, и белого тигра Сухорана — официального талисмана прошедших зимних Олимпийских игр. Деньги, полученные за этот лот, уйдут на помощь Милане Пшенко, у которой диагностировали спинально-мышечную атрофию первого типа. Ее родители собирают средства на курс препарата, который способен помочь девочке. Он стоит более двух миллионов долларов.
Группа Naviband, которая представляла Беларусь на «Евровидении» в 2017 году, продает четыре билета на свой сольный концерт в Минске (с возможность попасть за кулисы), а также часть личных украшений: несколько брошек, кулоны и браслет. Вырученные деньги «уйдут» во вспомогательную школу-интернат № 10 Минска для детей с интеллектуальной недостаточностью и тех, кто находятся в социально-опасном положении. Стартовая цена — 300 рублей.
Андрей и Павел Крамарь из проекa Koko.by хотят поддержать «Бытенский детский дом» в Бресте. В коробку для аукциона они положили свой фирменный знак бультерьера и сертификат. Тот, кто приобретет их лот, сможет протестировать заведение вместе с фудхантерами.
Гимнастка Мелитина Станюта и художница Ника Сандрос выставили свои лоты в поддержку дома для детей с онкологией, дизайнер Максим Ганисевский — в помощь проекту «Нити дружбы», певица и теннисистка Ольга Барабанщикова — в помощь бездомным животным.
Посмотреть все лоты, а также купить их можно
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11 известных белорусов распродают свои вещи, чтобы помочь детям и не только. Что у них можно купить?
Среди тех, кто присоединился к акции, - биатлонистка Надежда Скардино, гимнастка Мелитина Станюта, музыканты из Naviband и J: Морс, фудхантеры Koko.by и другие. Что они...
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