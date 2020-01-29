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11 известных белорусов распродают свои вещи, чтобы помочь детям и не только. Что у них можно купить?

29.01.2020 15:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

11 известных белорусов продают свои вещи, чтобы помочь различным социальным проектам. Среди тех, кто присоединился к акции «Добры Куфар», — биатлонистка Надежда Скардино, гимнастка Мелитина Станюта, музыканты из Naviband и J: Морс, фудхантеры Koko.by, дизайнеры Катя Безрукова (Tikota Unique) и Максим Ганисевский (Zen Wear) и другие. Что они выставили на аукцион и кому хотят помочь?


Дизайнер Катя Безрукова и ее лоты. Стартовая цена — от 200 рублей. Фото с сайта kufar.by

Благотворительный аукцион проходит на площадке «Куфар» с 27 января по 10 февраля. Здесь представлены 11 лотов. Стартовая цена каждого — от 70 до 400 рублей. Правила — как на стандартном аукционе: коробку с лотом получит тот, кто предложит самую высокую цену.

Биатлонистка Надежда Скардино выставила на аукцион шапочку, в которой она стала олимпийской чемпионкой, и белого тигра Сухорана — официального талисмана прошедших зимних Олимпийских игр. Деньги, полученные за этот лот, уйдут на помощь Милане Пшенко, у которой диагностировали спинально-мышечную атрофию первого типа. Ее родители собирают средства на курс препарата, который способен помочь девочке. Он стоит более двух миллионов долларов.


Фото с сайта kufar.by

Группа Naviband, которая представляла Беларусь на «Евровидении» в 2017 году, продает четыре билета на свой сольный концерт в Минске (с возможность попасть за кулисы), а также часть личных украшений: несколько брошек, кулоны и браслет. Вырученные деньги «уйдут» во вспомогательную школу-интернат № 10 Минска для детей с интеллектуальной недостаточностью и тех, кто находятся в социально-опасном положении. Стартовая цена — 300 рублей.

Андрей и Павел Крамарь из проекa Koko.by хотят поддержать «Бытенский детский дом» в Бресте. В коробку для аукциона они положили свой фирменный знак бультерьера и сертификат. Тот, кто приобретет их лот, сможет протестировать заведение вместе с фудхантерами.


Фото с сайта kufar.by

Гимнастка Мелитина Станюта и художница Ника Сандрос выставили свои лоты в поддержку дома для детей с онкологией, дизайнер Максим Ганисевский — в помощь проекту «Нити дружбы», певица и теннисистка Ольга Барабанщикова — в помощь бездомным животным.

Посмотреть все лоты, а также купить их можно здесь.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Среди тех, кто присоединился к акции, - биатлонистка Надежда Скардино, гимнастка Мелитина Станюта, музыканты из Naviband и J: Морс, фудхантеры Koko.by и другие. Что они...
 
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