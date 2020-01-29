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Инвалидам могут предоставить право бесплатно пользоваться автомобильными парковками

29.01.2020 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Инвалидам могут предоставить право бесплатно пользоваться автомобильными парковками

Людям с инвалидностью планируется предоставить право бесплатного пользования любыми автомобильными парковками. Для людей с ограниченными возможностями также введут услуги персональных ассистентов. Такие нормы содержится в новом законопроекте «О правах инвалидов и их социальной интеграции». Об этом сообщила журналистам председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и соцвопросам Людмила Кананович, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Документ обсуждался сегодня на заседании профильной парламентской комиссии. Депутаты планируют принять его в первом чтении на весенней сессии.

«Что касается персональных ассистентов, находящихся рядом с инвалидом, то это люди из числа соцработников, которые после специального обучения смогут выступать в качестве сопровождающих. Еще одна новация — участие социальных работников в заседаниях медицинских экспертных комиссий», — отметила депутат.

https://www.belta.by

 
 
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Людям с инвалидностью планируется предоставить право бесплатного пользования любыми автомобильными парковками. Для людей с ограниченными возможностями также...
 
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