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Учащегося профлицея в Чечерске оштрафовали за оскорбления воспитателя

29.01.2020 15:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Учащийся Чечерского профлицея заплатит штраф 270 рублей за то, что выругался в адрес воспитателя, сообщает «Гомельская правда».

Инцидент произошел в общежитии Чечерского государственного профессионального лицея.

Подростку дали штраф в размере 10 базовых величин. Наказание назначили с учетом того, что это далеко не первое правонарушение 17-летнего парня — ранее он попадался в пьяном виде, а также хулиганил.

 
 
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Учащийся Чечерского профлицея заплатит штраф 270 рублей за то, что выругался в адрес воспитателя.
 
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