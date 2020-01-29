Учащегося профлицея в Чечерске оштрафовали за оскорбления воспитателя

Источник материала: Tut.by

Учащийся Чечерского профлицея заплатит штраф 270 рублей за то, что выругался в адрес воспитателя, сообщает «Гомельская правда».

Инцидент произошел в общежитии Чечерского государственного профессионального лицея.

Подростку дали штраф в размере 10 базовых величин. Наказание назначили с учетом того, что это далеко не первое правонарушение 17-летнего парня — ранее он попадался в пьяном виде, а также хулиганил.