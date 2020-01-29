|
Учащегося профлицея в Чечерске оштрафовали за оскорбления воспитателя
29.01.2020 15:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Учащийся Чечерского профлицея заплатит штраф 270 рублей за то, что выругался в адрес воспитателя,
Инцидент произошел в общежитии Чечерского государственного профессионального лицея.
Подростку дали штраф в размере 10 базовых величин. Наказание назначили с учетом того, что это далеко не первое правонарушение 17-летнего парня — ранее он попадался в пьяном виде, а также хулиганил.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учащийся Чечерского профлицея заплатит штраф 270 рублей за то, что выругался в адрес воспитателя.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)