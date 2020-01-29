В Могилевской области закроют мини-полигоны для мусора. Куда будут вывозить отходы

Источник материала: Tut.by

В Могилевской области к 2028 году запланировано строительство трех региональных полигонов, пишет Mogilevnews.by. А мини-полигоны за год закроют.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В этом, 2020-м, году из областного бюджета собираются выделить 1,18 млн рублей на расширение Осиповичского городского полигона твердых коммунальных отходов.

В ближайшие три года запланировано строительство полигона в Бобруйском районе. С 2023-го по 2025 год намерены построить полигон в Могилевском районе, в 2026—2028 годах — в Кричевском.

Это предусмотрено концепцией создания объектов по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов и полигонов для их захоронения. Этим же документом запланировано закрытие всех мини-полигонов мусора до 2021 года.