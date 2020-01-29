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В Могилевской области закроют мини-полигоны для мусора. Куда будут вывозить отходы
29.01.2020 15:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилевской области к 2028 году запланировано строительство трех региональных полигонов,
В этом, 2020-м, году из областного бюджета собираются выделить 1,18 млн рублей на расширение Осиповичского городского полигона твердых коммунальных отходов.
В ближайшие три года запланировано строительство полигона в Бобруйском районе. С 2023-го по 2025 год намерены построить полигон в Могилевском районе, в 2026—2028 годах — в Кричевском.
Это предусмотрено концепцией создания объектов по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов и полигонов для их захоронения. Этим же документом запланировано закрытие всех мини-полигонов мусора до 2021 года.
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Региональные полигоны построят в Могилевском, Бобруйском и Кричевском районах.
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