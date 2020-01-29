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На охране правопорядка — молодежь

29.01.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В обсуждении деятельности молодежных отрядов охраны правопорядка приняли участие бойцы МООП ПО ОО «БРСМ» ГУО «Средняя школа №22 г.Борисова» (руководитель А.Маняк), ПО ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» (руководитель А.Кунцевич), ПО ГУ «Борисовский государственный колледж».

В ходе диалога были обсуждены правовые основы деятельности молодежных отрядов охраны правопорядка, подведены итоги деятельности за 2019 год и намечены перспективы взаимодействия и планы совместной деятельности по профилактике правонарушений, безопасности жизнедеятельности, реализации государственной политики в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций на текущий 2020 год и другим вопросам.

На охране правопорядка — молодежь

На охране правопорядка — молодежь

На охране правопорядка — молодежь

 
 
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