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БРСМ проводит республиканский творческий конкурс буктрейлеров «Книга с экрана»

29.01.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

БРСМ проводит республиканский творческий конкурс буктрейлеров «Книга с экрана».

Конкурс состоит из следующих этапов:

— I этап посвящен 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и победы советского народа в Великой Отечественной войне, он продлится до 28 февраля.

— II этап приурочен к Году малой родины и пройдет с 11 мая по 11 июня.

К участию в конкурсе допускаются молодые люди в возрасте от 14 до 31 года. Участвовать можно как индивидуально, так и в составе творческой группы (не более 10 человек). Количество работ, представленных на конкурс одним участником или творческой группой, не должно превышать 3 видеоролика в каждой категории, снятых по трем разным произведениям литературы.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить в районный комитет ОО «БРСМ» (gls.rk@inbox.ru) следующие материалы:

— заявку на участие, подписанную автором в формате pdf ;

— буктрейлер (загруженный на любой файлообменный сервис GoogleДиск, YandexDisk и т. д.) в виде активной ссылки для скачивания.

Буктрейлеры создаются на основании следующих категорий литературы:

I этап — книги о Великой Отечественной войне;

II этап — книги белорусских авторов

Требования к буктрейлеру:

— видеоролики могут быть выполнены в любой мультимедийной форме: короткий фильм, анимация. Приветствуется применение различных художественных средств выразительности: стихотворения, проза, звуковое сопровождение, фрагменты из фильмов, снятые по мотивам соответствующей книги, анимационных эффектов и др.;

— творческие работы представляются на конкурс в форматах mpeg4, mpeg, avi с разрешением не менее 1280х720 pix;

— продолжительность буктрейлера не более 1 минуты 30 секунд;

-— участник должен представить авторскую работу.

За дополнительной информацией обращайтесь в Глусский районный комитет ОО «БРСМ» по телефону 7-88-91.

 
 
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БРСМ проводит республиканский творческий конкурс буктрейлеров «Книга с экрана». Конкурс состоит из следующих этапов: — I этап посвящен 75-й годовщине...
 
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