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БРСМ проводит республиканский творческий конкурс буктрейлеров «Книга с экрана»
29.01.2020 — Новости Общества | Радзiма
Источник материала: Радзiма
БРСМ проводит республиканский творческий конкурс буктрейлеров «Книга с экрана».
Конкурс состоит из следующих этапов:
— I этап посвящен 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и победы советского народа в Великой Отечественной войне, он продлится до 28 февраля.
— II этап приурочен к Году малой родины и пройдет с 11 мая по 11 июня.
К участию в конкурсе допускаются молодые люди в возрасте от 14 до 31 года. Участвовать можно как индивидуально, так и в составе творческой группы (не более 10 человек). Количество работ, представленных на конкурс одним участником или творческой группой, не должно превышать 3 видеоролика в каждой категории, снятых по трем разным произведениям литературы.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить в районный комитет ОО «БРСМ» (gls.rk@inbox.ru) следующие материалы:
— заявку на участие, подписанную автором в формате pdf ;
— буктрейлер (загруженный на любой файлообменный сервис GoogleДиск, YandexDisk и т. д.) в виде активной ссылки для скачивания.
Буктрейлеры создаются на основании следующих категорий литературы:
I этап — книги о Великой Отечественной войне;
II этап — книги белорусских авторов
Требования к буктрейлеру:
— видеоролики могут быть выполнены в любой мультимедийной форме: короткий фильм, анимация. Приветствуется применение различных художественных средств выразительности: стихотворения, проза, звуковое сопровождение, фрагменты из фильмов, снятые по мотивам соответствующей книги, анимационных эффектов и др.;
— творческие работы представляются на конкурс в форматах mpeg4, mpeg, avi с разрешением не менее 1280х720 pix;
— продолжительность буктрейлера не более 1 минуты 30 секунд;
-— участник должен представить авторскую работу.
За дополнительной информацией обращайтесь в Глусский районный комитет ОО «БРСМ» по телефону 7-88-91.
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БРСМ проводит республиканский творческий конкурс буктрейлеров «Книга с экрана». Конкурс состоит из следующих этапов: — I этап посвящен 75-й годовщине...
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