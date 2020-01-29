ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые рассказали, как теплая зима влияет на дикую природу и урожай

29.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Ученые рассказали, как теплая зима влияет на дикую природу и урожай

Теплая бесснежная зима по-разному влияет на представителей дикой природы и урожайность растений. Какими могут быть последствия такой погоды в Беларуси для животных, птиц, рыб, а также сельского хозяйства, корреспонденту БЕЛТА рассказали ученые.

«На большинстве животных теплая зима сказывается положительно. Из-за отсутствия снега им легче передвигаться по лесу и отыскивать корм. К примеру, для косули (у нее низкий рост) высота снежного покрова в 40 см является критичной — ей трудно добывать пропитание через снег (чернику, бруснику, вереск), сложнее убегать от хищников. Рукокрылые (летучие мыши) также в норме. Они могут спать при температуре до плюс 10 градусов», — отметил научный сотрудник лаборатории популяционной экологии наземных позвоночных и управления биоресурсами Научно-практического центра НАН по биоресурсам Павел Велигуров.

По его мнению, нелегко приходится тем животным, которые регулярно залегают в спячку (медведь, барсук, енотовидная собака, еж). «Для медведей высокая температура является сигналом для пробуждения, поэтому они так и не ложились», — добавил он. Отсутствие снежного покрова также негативно влияет на зверей, которые зимой меняют окрас на белый (горностай, ласка, заяц-беляк), так как они становятся более заметными для хищников.

Для рыб в теплой зиме есть как плюсы, так и минусы. Сейчас вылавливают меньше рыбы, следовательно, в весенне-летний период ее будет больше. Однако такая зима негативно может сказаться на нересте. «К примеру, у щуки возможен более ранний нерест, а из-за колебаний температур икра может погибнуть», — рассказал научный сотрудник лаборатории ихтиологии НПЦ НАН по биоресурсам Андрей Лещенко.

Что касается птиц, заведующая лаборатории орнитологии НПЦ Ирина Самусенко отметила: «Большинство птиц придерживается классической схемы и улетает на зимовку. Однако в последние годы численность некоторых видов пернатых (кряква, лебедь-шипун, цапля, баклан), которые остаются зимовать в Беларуси, увеличилась. Но говорить о каком-то тренде пока рано, необходимо иметь более долгий период наблюдений».

Теплая зима может повлиять и на будущий урожай, поэтому сейчас ученые ведут наблюдения за озимыми и готовят рекомендации аграриям. «К марту мы готовим рекомендации для сельского хозяйства, как оптимально адаптироваться к таким погодным условиям. Сейчас проводим мониторинг, изучаем, насколько запасы влаги в почве позволят обеспечить нормальные условия проведения весеннего сева, каким образом скорректировать подкормку азотными удобрениями озимых зерновых культур и озимого рапса», — поделился директор Института почвоведения и агрохимии НАН Виталий Лапа.

Сроки проведения подкормок будут зависть от наличия влаги в почве, также будет учитываться и температура, которая может внести свои коррективы. «Если в марте начнутся заморозки, нужно будет обезопасить посевы озимых культур», — предупредил он.

Виталий Лапа подчеркнул, что весной, в период сева, важно обратить внимание на обеспеченность хозяйств сбалансированными минеральными удобрениями. «Если растение обеспечено всеми макро- и микроэлементами, то расход влаги на создание урожая будет значительно меньше. Помимо этого, сбалансированное питание растений помогает нивелировать отрицательное влияние погодных условий», — отметил ученый.

Говоря о минеральных удобрениях, Виталий Лапа обратил внимание, что в мире сегодня большинство удобрений используется в виде комплексных смесей. Институт почвоведения и агрохимии НАН также разработал ассортимент комплексных удобрений, в одной грануле которых содержатся все необходимые растениям макро- и микроэлементы. Производит эти удобрения Гомельский химический завод.

По мнению директора Института природопользования НАН Сергея Лысенко, вероятность теплых зим будет возрастать, как и вероятность жарких засушливых летних месяцев. Сейчас осадков выпадает достаточно много (в основном дожди), но это свойственно периоду потепления. «Ситуация благоприятна для наполнения грунтовых вод, которые в засушливый период будут обеспечивать влагой почву, подпитывать реки», — добавил Сергей Лысенко.

Ученый подтвердил, что возможное похолодание может негативно сказаться на озимых. «Единственный риск может быть, если сейчас ударят сильные морозы, а отсутствие снежного покрова может болезненно отразиться на озимых сельхозкультурах. Однако, если смотреть прогнозы мировых метеорологических центров, температура в феврале ожидается на уровне нуля градусов», — пояснил он.-0-

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теплая бесснежная зима по-разному влияет на представителей дикой природы и урожайность растений. Какими могут быть последствия такой погоды в...
 
Новости дня
Новости общества
 
71-летний пенсионер с осени сидит в СИЗО Бобруйска за наркотики - и это очень странная история
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика