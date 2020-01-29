|
Охота на отдельные виды животных разрешена на Пинщине в течение февраля
29.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В инспекции напомнили, что по 28 февраля включительно во всех рыболовных угодьях республики действует запрет на лов налима обыкновенного.
В течение февраля продолжает действовать запрет вылов и сома обыкновенного, а также на промысловый лов всех видов рыб на зимовальных ямах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> В феврале охота разрешена на такие виды животных как бобр, выдра, кабан, волк, лисица, енотовидная собака, ворона серая, сорока, баклан, цапля серая, цапля белая...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)