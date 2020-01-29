Охота на отдельные виды животных разрешена на Пинщине в течение февраля

Источник материала: Полесская правда



В феврале охота разрешена на такие виды животных как бобр, выдра, кабан, волк, лисица, енотовидная собака, ворона серая, сорока, баклан, цапля серая, цапля белая большая. Такую информацию корреспондент pinsknews.by получил в Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

В инспекции напомнили, что по 28 февраля включительно во всех рыболовных угодьях республики действует запрет на лов налима обыкновенного.

В течение февраля продолжает действовать запрет вылов и сома обыкновенного, а также на промысловый лов всех видов рыб на зимовальных ямах.