Около 200 журналистов со всей страны приняли участие в профсоюзном форуме

Источник материала: Голас Сененшчыны

IV форум «Роль региональных СМИ в развитии социального партнерства» прошёл на базе санатория «Криница».





Организатором мероприятия выступила Федерация профсоюзов Беларуси. Со всей республики на форум приехали специалисты по связям с общественностью районных, городских объединений профсоюзов и журналисты региональных СМИ.

Такая ежегодная встреча руководства Федерации профсоюзов Беларуси, Министерства информации и представителей региональной прессы стала уже традиционной. При участии экспертов ФПБ были организованы круглые столы, на которых рассматривались актуальные вопросы изменения Трудового кодекса и роль профсоюзных объединений на местах для мониторинга правоприменительной практики. Также рассмотрены практические аспекты работы специалистов по связям с общественностью районных, городских объединений профсоюзов, в том числе администрирование сайтов и монетизация социальных сетей для журналистов. Проведены мастер-классы для повышения профмастерства.

На вопросы журналистов ответили руководители ряда отраслевых профсоюзов Беларуси. В форуме также приняли участие Министр информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич и Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. Завершилась встреча награждением специалистов по связям с общественностью районных, городских объединений профсоюзов и журналистов.

Алла ЯКОВЛЕВА.

Фото из открытых источников.