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Около 200 журналистов со всей страны приняли участие в профсоюзном форуме

29.01.2020 — Новости Общества | Голас Сененшчыны  
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Источник материала: Голас Сененшчыны

IV форум «Роль региональных СМИ в развитии социального партнерства» прошёл на базе санатория «Криница».

Около 200 журналистов со всей страны приняли участие в профсоюзном форуме

 Организатором мероприятия выступила Федерация профсоюзов Беларуси. Со всей республики на форум приехали специалисты по связям с общественностью районных, городских объединений профсоюзов и журналисты региональных СМИ.

 Такая ежегодная встреча руководства Федерации профсоюзов Беларуси, Министерства информации и представителей региональной прессы стала уже традиционной. При участии экспертов ФПБ были организованы круглые столы, на которых рассматривались актуальные вопросы изменения Трудового кодекса и роль профсоюзных объединений на местах для мониторинга правоприменительной практики. Также рассмотрены практические аспекты работы специалистов по связям с общественностью районных, городских объединений профсоюзов, в том числе администрирование сайтов и монетизация социальных сетей для журналистов. Проведены мастер-классы для повышения профмастерства.

 На вопросы журналистов ответили руководители ряда отраслевых профсоюзов Беларуси. В форуме также приняли участие Министр информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич и Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. Завершилась встреча награждением специалистов по связям с общественностью районных, городских объединений профсоюзов и журналистов.

Алла ЯКОВЛЕВА.

Фото из открытых источников.

 
 
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IV форум «Роль региональных СМИ в развитии социального партнерства» прошёл на базе санатория «Криница».  Организатором мероприятия выступила Федерация...
 
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