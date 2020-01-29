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В Витебске на «Югах» на сутки отключат горячую воду и отопление: будут устранять аварию

29.01.2020 17:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В связи с ремонтом теплосетей в некоторых домах, магазинах, школе и садике на улицах Воинов-интернационалистов, Чкалова и проспекте Победы в течение суток не будет горячей воды и отопления, предупреждает «Витебскэнерго».


На участке теплосетей на улице Воинов-Интернационалистов произошла авария. На время ремонта в микрорайоне временно отключат горячую воду и отопление. Это будет продолжаться почти сутки — с 23 часов 29 января до 22 часов 30 января.

Горячей воды и отопления не будет в жилых домах и зданиях:

— на проспекте Победы: №№ 23д (магазин), 25а (детсад № 103), 25−2, 25−3, 27, 27−1, 27−2, 29, 29а (гимназия № 7), 29−2, 29−3, 29−4, 29−5, 31, 31−1, 31−2, 33, 35, 37, 37−1, 41, 41−1, 43, 43−1, 45, 45−1, 47, 49;

— на улице Воинов-интернационалистов: №№ 5, 7, 11а (магазин), 11, 13, 15, 19, 23, 25, 37а, 27, 29, 30, 30−1, 30−2;

— на улице Чкалова: №№ 44, 44−1, 48, 50 (магазин), 50−1, 50−2, 50−4, 52, 52−1, 52−2, 52−3, 54−1, 56, 56−4.

«Витебскэнерго» принимает все меры для устранения аварийной ситуации в максимально короткий срок. Начало ремонтных работ запланировано на ночное время, чтобы минимизировать неудобства для жителей домов, подлежащих отключению, говорят на предприятии.

 
 
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На участке теплосетей на улице Воинов-Интернационалистов произошла авария. На время ремонта в микрорайоне временно отключат горячую воду и отопление. Это будет...
 
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