Программа «Телеприёмная» на телеканале «Беларусь 4. Брест» – новая возможность напрямую обратиться к руководителям и компетентным лицам

Источник материала: Полесская правда

Брест" width="560" height="314" />

В эфире телеканала «Беларусь 4. Брест» каждые две недели по четвергам в вечерний прайм-тайм выходит новая передача «Телеприемная». Теперь жители региона могут в прямом эфире обсудить с руководителями и компетентными специалистами актуальные проблемы на ту или иную тему.

Темой первого выпуска стали актуальные вопросы трудовых отношений, занятости и социальной защиты населения. Гостями студии стали заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите населения Брестского облисполкома, начальник управления занятости Ирина Федчик и заместитель начальника Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда, начальник отдела надзора за соблюдением законодательства об охране труда Ирина Пунько.

Завтра, 30 января, в 19.15 в эфир выйдет второй выпуск «Телеприемной», где специалисты обсудят актуальные вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Задать свой вопрос жители Пинщины могут как во время передачи по телефону 8-0162-21-55-65, так и заранее, отправив сообщение на Viber: +37529-847-44-44 или e-mail: 4tvline@mail.ru