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Программа «Телеприёмная» на телеканале «Беларусь 4. Брест» – новая возможность напрямую обратиться к руководителям и компетентным лицам
29.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
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Темой первого выпуска стали актуальные вопросы трудовых отношений, занятости и социальной защиты населения. Гостями студии стали заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите населения Брестского облисполкома, начальник управления занятости Ирина Федчик и заместитель начальника Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда, начальник отдела надзора за соблюдением законодательства об охране труда Ирина Пунько.
Завтра, 30 января, в 19.15 в эфир выйдет второй выпуск «Телеприемной», где специалисты обсудят актуальные вопросы жилищно-коммунального хозяйства.
Задать свой вопрос жители Пинщины могут как во время передачи по телефону 8-0162-21-55-65, так и заранее, отправив сообщение на Viber: +37529-847-44-44 или e-mail: 4tvline@mail.ru
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Программа «Телеприёмная» на телеканале «Беларусь 4. Брест» – новая возможность напрямую обратиться к руководителям и компетентным лицам
> В эфире телеканала «Беларусь 4. Брест» каждые две недели по четвергам в вечерний прайм-тайм выходит новая передача «Телеприемная». Теперь жители...
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