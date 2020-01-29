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Компания-резидент Минской области участвует в оказании помощи Китаю в борьбе с коронавирусом

29.01.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Уже отобрано более 7,5 тонн продукции, которая может быть использована в борьбе с коронавирусом. Это лекарственные, а также моющие и дезинфицирующие средства.

В настоящий момент военный борт ИЛ-76МД на аэродроме Мачулищи готовится к отправке.

«Мы рады быть полезными нашим китайским друзьям в преодолении беспрецедентной вспышки опасного инфекционного заболевания. Такую помощь готовы оказывать и дальше» – комментируют в компании.

Кстати, как и в отношении любой инфекции важно соблюдать простые правила гигиены. Совсем недавно компания публиковала свои рекомендации на этот счет.

Компания-резидент Минской области участвует в оказании помощи Китаю в борьбе с коронавирусом

 
 
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