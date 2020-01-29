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71-летний пенсионер с осени сидит в СИЗО Бобруйска за наркотики - и это очень странная история

29.01.2020 16:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Три месяца назад в Бобруйске по подозрению в распространении наркотиков был задержан 71-летний пенсионер Александр Коваленко. С 23 октября прошлого года он в СИЗО, 28 января его привезли в Глуск на первое судебное заседание. Оттуда обвиняемого забрала скорая. Его супруга Валентина Михайловна убеждена: муж к наркотикам не имеет никакого отношения. Мужчина, кстати, уже был судим — за наркотики же — но позже оправдан и даже получил компенсацию от государства за годы отсидки. TUT.BY разбирался в странной истории семьи Коваленко.


Валентина Коваленко осталась одна в доме на окраине Бобруйска. Сюда семья переехала 15 лет назад, продав квартиру, чтобы рассчитаться с адвокатом. Все эти годы супруги пытаются доказать, что их сын Игорь, отбывающий наказание за убийство пожилого мужчины, невиновен.

Женщина распахивает калитку, продолжая говорить по телефону: она пытается выяснить, где сейчас находится ее муж. 28 января Александр Коваленко был госпитализирован через несколько минут после начала судебного заседания с подозрением на третий инфаркт. В Глусской районной больнице женщине по телефону говорят, что супруга перевезли в Бобруйск, позже становится известно, что он действительно в районной больнице — в хирургическом отделении (только там была возможность выставить охрану).


«Пишет, что двое набросились на него со спины, скрутили и увезли в ИВС»

События трехмесячной давности Валентина Михайловна пересказывает четко и последовательно.

— После второго инфаркта, который случился в 2017 году — мы как раз возвращались домой после свидания с сыном, — муж практически никуда не выходил. По утрам только гулял возле дома, мог спуститься к реке или сходить в магазин.

Утром 17 октября после завтрака Александр Коваленко, по словам жены, как раз и отправился за покупками, так как у него закончились сигареты. Бросить курить, несмотря на проблемы с сердцем, он так и не смог.

— Мне нужно было на рынок, я ушла примерно через полчаса после него. Потом звонила мужу, чтобы узнать, не забыл ли он ключи от дома, но Саша трубку не брал.

На обратном пути к Валентине Михайловне подошли двое мужчин в штатском, представились сотрудниками милиции, предложили пройти в дом.

— Там мне сообщили, что будет обыск. У меня уже есть определенный опыт в этих вещах, — невесело усмехается женщина, — поэтому потребовала постановление. Бумагу привезли минут через сорок.

Обыск в доме пенсионеров, по ее словам, длился около семи часов.


Позже Валентина Михайловна получила на руки постановление из прокуратуры, где указано, что супруг подозревается в торговле наркотиками. Якобы еще 5 апреля 2019 года он стал участником «проверочной закупки» — и во время нее сбыл оперативникам за 440 рублей почти 0,4 г метадона. А купил он их, как следует из документов, «в неустановленное время в неустановленном месте у неустановленного лица».

— Но если это так, то почему мужа не задержали во время этой самой «проверочной закупки» еще в апреле?

О том, что произошло 17 октября, в письме Валентине Михайловне сообщил муж — свидания с ним женщине не дали.


По словам Александра Коваленко, он вышел, как обычно, утром погулять, возле калитки увидел пустую скомканную пачку от сигарет, поднял ее, чтобы выбросить в контейнер возле магазина — но дойти до него не успел.

— Пишет, что двое набросились на него со спины, скрутили и увезли в ИВС. В этой сигаретной пачке якобы нашли бумажку, пропитанную смесью метадона и димедрола — 0,0047 грамма. В постановлении указано, что при задержании эту пачку муж выбросил.

Больше при себе, как указано в протоколе задержания, у него ничего не было.


Валентина Михайловна поясняет:

— Мы живем возле реки, мимо дома к берегу постоянно ходят отдыхающие, оставляют очень много мусора под забором. Поэтому мы уже привыкли поднимать пустые бутылки, пачки, обертки, когда выходим за калитку, и выбрасывать в ближайший контейнер. Я даже для этого с собой перчатки в сумке постоянно ношу.


С октября пенсионер сидит в СИЗО в Бобруйске.

Первое судебное заседание по делу Александра Коваленко было назначено на 28 января — но не в Бобруйске, а в Глусском районом суде.

— Я предоставила все возможные документы, что по состоянию здоровья его транспортировать в Глуск нельзя, дошла до Верховного суда, но ничего не изменилось. В Верховном суде сослались на то, что суд в Бобруйске завален другими делами. И вот мужа из зала суда увезла скорая.

Женщина говорит о том, что ее мужу не дали ознакомиться с материалами дела в полном объеме, что не позволяет ему выстроить линию защиты.

— Поэтому он заявил, что не станет участвовать в этом судебном процессе. В Глуск его привезли насильно, — убеждена Валентина Михайловна.

Женщина говорит, что в зал мужа вводили, поддерживая под локти с двух сторон. Перед началом процесса он заявил, что плохо себя чувствует, но судебное заседание все равно было объявлено открытым.

— Я просила все это остановить и вызвать врачей, но меня даже слушать не стали и попросили покинуть зал заседаний, — рассказывает Валентина Михайловна.

Скорую в зал в итоге вызвала правозащитник Тамара Сергей, которая с 2017 года помогает семье Коваленко в решении юридических вопросов. Она приехала из Минска в Глуск, чтобы поддержать Александра Яковлевича.

— Я не медик, но даже мне было понятно, что Александру Яковлевичу плохо. Тогда я вызвала скорую. Приехали медики быстро, минут через 5−7 примерно. Заседание к этому времени уже началось, — говорит Тамара.

Видео из зала суда взято отсюда.

Александра Яковлевича увезли в больницу: по словам жены — с подозрением на инфаркт.

Судебное заседание отложено на неопределенный срок.

С чего все началось?

В 2004 году по подозрению в убийстве военного пенсионера в Бобруйске был задержан 19-летний Игорь Коваленко. В 2005 году суд признал его виновным и назначил наказание в виде 25 лет лишения свободы. Родители в виновность сына не верили и начали бороться. После удовлетворения кассационной жалобы и амнистии срок заключения был сокращен до 17 лет — мужчина должен выйти на свободу через полтора года.

— Сын просто оказался не в то время не в том месте, — говорит Валентина Михайловна. — Он занял у парня, с которым вместе работал, деньги. В то утро пошел их отдавать, дверь в квартиру была открыта, в коридоре лежал этот дедушка. Сын его перевернул, увидел избитое лицо и удавку на шее, испугался и убежал. Внук, который проживал с этим дедушкой, заявил на Игоря в милицию, сына пригласили на беседу.

Женщина говорит, что сама отвела Игоря в отделение.

— Думала: раз он невиновен, то и нечего бояться. В итоге его посадили. Я до сих пор уверена, что виновен был не он, у нас были обоснованные подозрения относительно причастных. Когда мы стали их озвучивать, нам начали поступали анонимные угрозы. Решили с мужем искать справедливость, обратились в КГБ, наняли адвоката. Потом пришлось продать квартиру, чтобы оплатить его услуги.

За 15 лет, по словам женщины, семья прошла все инстанции. Срок заключения сократили, Игорь Коваленко должен выйти на свободу в 2021 году.

Отстаивая интересы сына, супруги несколько раз устраивали одиночные пикеты в Минске, в частности, возле Администрации президента. После второго инфаркта Александр Яковлевич уже на акции протеста не выходил, Валентина Михайловна же в прошлом году дважды стояла у Администрации — в феврале и августе 2019-го. За последнюю акцию Валентину Коваленко оштрафовали на 510 рублей.


Александр Коваленко во время пикета на площади Свободы в Минске в 2016 году. За него тогда он был оштрафован на 420 рублей. Фото: Радыё Свабода

А в 2006 году ее 58-летнего на тот момент мужа задержали и обвинили в торговле наркотиками. Мужчина был осужден на 9 лет, пробыл в колонии 3 года и 2 месяца. Валентине Коваленко удалось добиться пересмотров дела, было несколько судов, которые каждый раз уменьшали срок заключения. В 2009 году Александр Яковлевич вышел, а в феврале 2010 года был признан незаконно осужденным из-за недоказанности в совершении преступления.

«После задержания 19.10.2006 испытал сильнейший шок. Спокойно ехал домой, возле самого дома его подрезает машины, из нее выскакивает несколько человек и с криками „Стоять, милиция!“ на него надевают наручники. Ничего не объясняя, вталкивают в свою машину и увозят. Привозят в УВД и требуют признаться в торговле наркотиками. Он ничего не понимает, считает, что это какая-то ошибка, но, когда спустя некоторое время его привозят домой, и возле дома увидел восемь человек, из них половина с автоматами, подумал, что это кошмарный сон.

Вся улица смотрела, как у него дома проводят обыск, как его, закованного в наручники, уводят люди с автоматами. Позже он узнал, что на следующий день работники милиции вновь приехали к нему домой и перекопали весь огород, раскидав кучу навоза, простучали стены дома, даже выборочно разрубили несколько чурбаков. Опять ничего не нашли».

Из решения суда по гражданскому иску Александра Коваленко к казне Республики Беларусь о компенсации морального вреда

— Мы тогда получили компенсацию через суд, 25 миллионов рублей «старыми» деньгами, — говорит Валентина Коваленко.

Она уверена, что дело о наркотиках было сфальсифицировано, чтобы остановить родителей-правдолюбов.


Сейчас во всех документах Александр Коваленко фигурирует как ранее не судимый. Однако годы в колонии и переживания за сына не прошли даром — мужчина перенес два инфаркта.

— Жизнь моей семьи разрушена. Я боюсь жить в своем городе, в своем доме. Я не знаю, что будет дальше с моим мужем. Но и молчать больше не могу, — говорит женщина.

Сейчас Александру Коваленко по ч.3 ст. 328 УК грозит срок от 8 до 15 лет.

TUT.BY будет следить за развитием ситуации.

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Теги: Минск
 
 
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Его супруга Валентина Михайловна убеждена: муж к наркотикам не имеет никакого отношения. Мужчина, кстати, уже был судим - за наркотики же - но позже оправдан и даже...
 
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