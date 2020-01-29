«Заразил лишаем». Подросток объяснил, зачем с размаху швырнул кота об асфальт в Костюковичах

Источник материала: Tut.by

Штраф, общественные работы и «разбор полетов» на комиссии по делам несовершеннолетних — вот чем обернулось для учащегося лицея в Костюковичах жестокое обращение с котом . Подросток рассказал, что кот якобы заразил его лишаем, и показал справку.

Открыть/скачать видео (2.97 МБ) опубликовал 30 декабря 2019 года телеграм-канал «отчислено». Кот после этого убегает, а парни — в кадре и оператор — смеются. Милиция быстро нашла того, кто так поступил с животным, и начала проверку. Видео, на котором неизвестный молодой человек со всего размаху бросает об асфальт кота,30 декабря 2019 года телеграм-канал «отчислено». Кот после этого убегает, а парни — в кадре и оператор — смеются. Милиция быстро нашла того, кто так поступил с животным, и начала проверку.

Кота швырнул об асфальт 17-летний второкурсник Костюковичского профлицея № 8. Замдиректора учреждения Ирина Боброва через несколько дней после инцидента рассказала TUT.BY, что с котом все в порядке. А вот с подростками и их родителями работают.

15 января в профлицее прошло выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома, на котором рассматривали дело подростка. На заседание пригласили учащихся городских школ района, которые состоят на различных учетах, пишет газета «Голас Касцюкоўшчыны».

На заседании выяснилось, что видео опубликовала девушка «видеооператора» — не ради лайков, а чтобы наказать парня. «Оператор» на заседание не явился: был на больничном.

Парень, жестоко обращавшийся с котом, рассказал, что раскаялся в своем поступке и сожалеет об этом. Причину своего поведения объяснил тем, что от этого кота он якобы заразился лишаем. У него и справка есть — что с 11 по 19 ноября подросток проходил курс лечения в Могилевском областном кожвендиспансере. При этом кот больным не выглядел.

Подросток — из многодетной семьи. В хозяйстве есть домашние животные, и парень часто ухаживает за лошадью, рассказали в лицее. Раньше за ним жестокого обращения с животными не наблюдалось.

О подростке многие отзываются положительно, в том числе педагоги. На заседании в защиту парня выступила и его одногруппница, которая сказала, что подросток всегда был добрым, а поступок совершил необдуманно.

Во время обсуждения многие высказались, что наравне с подростком виноваты и те, кто стал свидетелями происходящего: они не остановили парня и даже подстрекали его смехом и веселыми возгласами.

Только брат подростка — и это есть на видео — за кадром говорит, чтобы он этого не делал, а то накажут.

Все участники видео с письменного согласия их родителей привлечены к труду в лицее — убирают территорию учебного заведения и помещения. Родителям подростка придется еще и штраф платить за то, что сын жестоко обращался с животным.