Умер белорусский архитектор, создатель «Чижовка-Арены» Марат Гродников

Источник материала: Tut.by

Умер главный архитектор «Чижовка-Арены» Марат Гродников, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Юность-Минск».





Марат Гродников родился в 1948 году. В 1968-м окончил Минский архитектурно-строительный техникум, в 1978-м — БНТУ.

Гродников был главным архитектором МСРК «Чижовка-Арена» и РУП «Белпромпроект», руководил персональной творческой мастерской. Архитектор разработал десятки проектов, в том числе ледовые дворцы в Бобруйске и Могилеве, крытый каток в Минске, за участие в проектировании которого ему была объявлена благодарность президента.

В соавторстве со скульптором Владимиром Жбановым участвовал в создании скульптур «Маленький хоккеист» около «Бобруйск-Арены», «Покупатели» возле ЦУМа в столице, «Золотой трилистник» в Молодечно и мемориального знака «Щит Отечества».

В 2016 году архитектор награжден Почетной грамотой Совета министров Беларуси и орденом Почета.