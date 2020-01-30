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Снова нефть, имидж Ермошиной, антирекорд по рождаемости и подозрения на вирус - все за вчера

30.01.2020 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вчерашний информационный день начался и закончился новостями про пациентов, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус. Сначала скорую вызвали для дальнобойщика под Минском — он недавно вернулся из Китая и температура у него была 37,2. Коронавирус не подтвердился. Затем в Могилеве двоих человек с симптомами ОРВИ забрали на скорой из поликлиники. Люди отдыхали на китайском острове и приехали с температурой, потому решили подстраховаться. А пока страховались, страна увидела, в каких костюмах и с каким оборудованием сейчас работают наши врачи. Сразу появляется чувство защищенности, правда?



ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • В 2019 году в Беларуси, по предварительным данным, родился 87 851 ребенок. И это антирекорд: рождаемость не была такой низкой с 1945 года. Спросили у эксперта, почему почему повышение пособий не решило проблемы с демографией.
  • Это не вся печальная статистика. В 2019 году в Беларуси выявлено почти 50 тысяч новых случаев рака — ежегодно количество новых онкослучаев в стране растет примерно на тысячу человек. В прошлом году от рака умерли более 17 тысяч белорусов, самым опасным оказался рак толстой кишки.
  • Власти хотят ввести изменения по пенсионному обеспечению. Срочную службу в армии намерены включать в страховой стаж с 1 января 2020 года. Соответствующий указ сейчас находится на рассмотрении у президента.
  • Главу «Витебскмясомолпрома», за которого коллектив три раза просил Лукашенко, отпустили из СИЗО. Теперь он под домашним арестом, но люди все равно рады: «Наверное, президент нас услышал!»
  • СК не стал возбуждать уголовное дело по смерти белорусских супругов в Египте. Во время проверки следователи выяснили, что накануне ухудшения самочувствия супруги посещали экскурсию по Шарм-эль-Шейху, а незадолго до случившегося ели манго, купленное за пределами отеля, и рыбу в ресторане отеля. Они опросили десятки других туристов — больше никто не жаловался.


  • В Минтрансе рассказали, какие дороги будут ремонтировать в наступившем году. По информации специалистов, работать будут как минимум над семью большими объектами, а еще для четырех — искать возможность реализации.
  • Очередной скандал в гомельской школе. Учительница схватила ребенка за ухо и травмировала его, милиция проводит проверку.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Не пропустите интервью бизнесмена Аркадия Израилевича, который в 2018 году стал самым упоминаемым в прессе. Он много говорит о нефтяном споре с Россией. «Этот конфликт зрел очень давно. Я помню, как обидно было слышать, когда покупаешь мазут и у тебя спрашивают: „Вам в „схему“ [c разбавителями] или просто торговать?“ То есть если в „схему“, то не дадим. Вот именно поэтому с конца 2018 года российские нефтепродукты уже нельзя поставлять в Беларусь. Конфликт назревал-назревал, а сейчас это выскочило».
  • Эксперты считают, что коронавирус пришел с рынка в городе Ухань. Но вот кто именно является переносчиком вируса — змеи, летучие мыши или морские гады, — до сих пор точно сказать нельзя. Как вообще появляются и распространяются новые вирусы? Изучили актуальную тему.
  • В день рождения председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной мы вспомнили, как менялась глава ЦИК и ее стиль с момента появления на страницах СМИ. В работе с имиджем были и успехи, и неудачи — посмотрите.


  • Три месяца назад в Бобруйске по подозрению в распространении наркотиков был задержан 71-летний пенсионер Александр Коваленко. С 23 октября прошлого года он в СИЗО, 28 января его привезли в Глуск на первое судебное заседание. Оттуда обвиняемого забрала скорая. Его супруга Валентина Михайловна убеждена: муж к наркотикам не имеет никакого отношения. Мужчина, кстати, уже был судим — за наркотики же, — но позже оправдан и даже получил компенсацию от государства за годы отсидки. Разбирались в странной истории семьи Коваленко.
  • Для многих очень трудно выйти и произнести речь перед большой аудиторией: от волнения дрожит голос, а мысли путаются. Но что если с таким стрессом сталкиваться каждый день, даже когда нужно просто поздороваться? Мы пригласили в студию людей, которые заикаются. Они рассказали о трудностях, комплексах, реакции окружающих и о том, что чувствуют, когда не могут что-то сказать.
  • У нас есть любопытный тест: сможете ли вы узнать белорусский город с высоты. Если не сможете — не проблема. Просто насладитесь шикарными фото.
  • В следующем году в Минске планируют открыть ресторан за 350 тысяч долларов. Деньги на заведение собирают с 350 людей — по тысяче долларов. Правда, все эти сооснователи не смогут получить ничего материального взамен. Узнали, зачем им это надо.

О СПОРТЕ

  • Итальянка Доротея Вирер — действующая обладательница Кубка мира и секс-символ мирового биатлона. Она восхищает хладнокровием на огневых рубежах, скоростями на треке и остается безоговорочной примой вида спорта. Но в начале карьеры Доро предпочитала тренировкам тусовки и частенько нарушала режим. Зато сейчас 29-летняя итальянка — счастливая жена, мечтающая стать многодетной мамой. Собрали несколько любопытных историй о Вирер, которые не рассказывают в телетрансляциях.
  • Легенда «Ромы» Даниэле Де Росси нанял визажиста, чтобы посмотреть матч своей бывшей команды с «Лацио», не привлекая внимания болельщиков.
  • Действующий чемпион Беларуси по футболу брестское «Динамо» на первом турецком сборе провело третий контрольный спарринг против братиславского «Слована». Белорусский клуб одержал победу с минимальным счетом 1:0. Концовка матча омрачилась потасовкой игроков.

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Заметили, как вчера замедлилось движение на улицах? Отвыкли мы от снега — не то что дети 80-х (на фото вверху). А сегодня еще и штормовое предупреждение. По восточной половине Беларуси ожидается сильный мокрый снег. Утром и днем по юго-востоку страны — усиление ветра порывами до 15−18 метров в секунду. Будьте осторожны!

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Теги: Новости, Минск
 
 
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