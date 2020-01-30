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Ночью энергетики чинили теплотрассу на витебских «Югах», где нет воды и отопления. Смотрите как это было

30.01.2020 08:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ночь с 29 на 30 января в Витебске ремонтировали участок теплотрассы возле улицы Воинов-интернационалистов напротив областной больницы. Более чем 50 домов временно отключили от теплоснабжения и горячей воды.


На этом участке теплосети обнаружили дефект в трубопроводе. Аварию решили устранить, пока стоит теплая погода.

Котлован, чтобы обнажить теплотрассу, выкопали заранее. А после 23 часов 29 января, когда в домах отключили отопление и горячую воду, начали вырезать неисправный участок трубопровода. Это заняло около 1,5 часа. Затем на его место установили новый кусок трубы и начали сварку.




«Витебскэнерго» предупредил горожан, что в ряде домов на улицах Воинов-интернационалистов и Чкалова, а также на проспекте Победы не будет отопления и горячей воды в течение суток: с 23 часов 29 января до 22 часов 30 января. Среди отключенных зданий — детсад, гимназия и три магазина.

В ночь с 29 на 30 января столбик термометра в Витебске показывал 1 градус тепла. Днем 30 января ожидается около нуля. К вечеру воздух охладится до -2 градусов, сообщает Белгидромет.


 
Теги: Витебск
 
 
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В ночь с 29 на 30 января в Витебске ремонтировали участок теплотрассы возле улицы Воинов-интернационалистов напротив областной больницы. Более чем 50 домов временно...
 
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