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Оранжевый уровень опасности: в Беларуси 30 января ожидается сильный мокрый снег и порывистый ветер

30.01.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

«В четверг по восточной половине страны ожидается сильный мокрый снег, местами возможен ветер до 18 м/с», – говорится в сообщении спасателей.

В Белгидромете погодные условия в четверг отнесли к оранжевому уровню опасности.

Правила безопасности на дорогах пешеходам и автолюбителям напомнили в ГАИ. До начала движения водителям нужно проверить работу световых приборов и стеклоочистителей. Скорость, дистанцию и боковой интервал также стоит выбирать с учетом обстановки на дороге. Обгон, перестроение и торможение нужно совершать плавно – при любом резком движении руля возможен мгновенный занос автомобиля.

Пешеходам следует помнить, что дорогу надо переходить строго на пешеходных переходах. Лучше смотреть по сторонам, не делать резких движений и быть предсказуемыми. В плохую погоду пешеходам рекомендуется обозначить себя и своих близких световозвращающими элементами.

https://minsknews.by/oranzhevyj-uroven-v-belarusi-30-yanvarya-ozhidaetsya-silnyj-mokryj-sneg-i-poryvistyj-veter/

 
 
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По востоку Беларуси 30 января ожидается сильный мокрый снег и ветер. Об ухудшении погоды предупредили в МЧС.
 
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