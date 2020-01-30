Минские велосипедисты собирают деньги, чтобы спасти друга: у парня онкология

Источник материала: Tut.by

Помните необычный офис Минского велосипедного общества в частном доме на улице Смолячкова? Там проводили встречи с путешественниками и даже сыграли велосвадьбу . Потом дом снесли, чтобы построить айтишный офис (это даже разбиралось в громком суде ). Но фотограф Алексей Басалай успел его запанорамить. Теперь этот парень серьезно заболел. Минские велосипедисты решили показать виртуальную прогулку по дому всем, чтобы собрать деньги на лечение своего друга.

Что за домик на панораме

Вот здесь — необычный дом по адресу Смолячкова, 14а, известный в среде активных горожан как домик МВО. Его снесли, но прогуляться по зданию можно до сих пор — виртуально.

Минчанин Алексей Басалай детально отснял объект и склеил огромную панораму. По дому можно бродить, даже забраться на чердак, заваленный старыми велосипедами.

Это место было офисом Минского велосипедного общества пять лет, с 2014 года. В этом частном домике во дворах на Смолячкова регистрировали на карнавал «Viva Ровар!», стартовали апрельские акции «30 дней на велосипеде», отгремела первая в Минске велосвадьба. Здесь проводили встречи с велопутешественниками, которые проезжали через Минск: это были люди из Бразилии, Украины, России, Франции, Германии.

В огороде рядом с домом смотрели кино, праздновали Рождество, а еще местные жители выращивали здесь овощи. Такая вот отдушина в центре Минска.

Весной 2018 года появилась новость, что на месте домика построят стильное здание для айтишников.

Пока команда Минского велосипедного общества искала новый офис, знаменитый среди своих велофотограф Алексей Басалай решил сохранить историю домика. Он днями и ночами снимал приговоренное к сносу здание.

— Чтобы спасти домик, где реализовывалось столько много идей, — объяснял Алексей.

В 2019-м домик снесли, но работа фотографа сохранила его в истории.

Как можно помочь автору панорамы

Автор панорамы Алексей Басалай много волонтерил на мероприятиях. В том числе — когда серьезно заболел. Его друзья из Минского велосипедного общества рассказывают, как он снимал международный туристический маршрут «Евровело-2»:

— В перерывах между лечением в больнице он сам на велосипеде выезжал на маршрут, чтобы снять белорусскую природу для туристического путеводителя.



Алексей Басалай. Фото предоставлено Минским велосипедным обществом

У парня — онкология, он лечится в Германии. Сейчас Алексей продает свои фотографии, чтобы накопить деньги на операцию по удалению онкологической опухоли.

Его друзья из немецкой общественной организации «Город» также объявили акцию по сбору средств.

«Из-за процедур с дистанционным открытием счетов в Беларуси кампания по сбору средств в нашей стране стартует только сейчас. Для операции нужно 17 тысяч евро (госпитализация предварительно назначена на 12 февраля). Если операция пройдет успешно, то история велофотографа Леши продолжится», — сообщает Минское велосипедное общество.

Друзья Алексея Басалая открыли в Беларусбанке благотворительный счет, чтобы помочь собрать деньги на операцию.

Вот реквизиты.

Для перевода через интернет-банк нужно выбрать «Произвольные платежи»

УНП отделения банка: 100325912

Получатель: Басалай Алексей Николаевич

БИК: AKBBBY2X

Назначение платежа: На лечение

IBAN номер счета в зависимости от валюты

BYN BY19AKBB31340000001720070000

EUR BY65AKBB31342000000910070000

USD BY33AKBB31341000001030070000

RUB BY08AKBB31343000000720070000