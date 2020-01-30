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В Новогрудке в продаже обнаружили рыбные консервы с личинками гельминтов

30.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Опасные рыбные консервы обнаружили в продаже в Новогрудке, сообщили БЕЛТА в отделе госнадзора города Лида Гродненской областной инспекции Госстандарта.

В Новогрудке в продаже обнаружили рыбные консервы с личинками гельминтов

Образцы консервов с печенью трески были взяты во время проверки Гродненской областной инспекцией Госстандарта одного из торговых объектов Новогрудка. Их направили на исследование в аккредитованную лабораторию.

«По результатам лабораторных испытаний установлено, что печень трески по органолептическому показателю не соответствовала требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Имелись посторонние примеси, в том числе остатки от зачистки рыбы, кровь, нежизнеспособные личинки гельминтов», — рассказали в отделе госнадзора. Не соответствовали консервы и наименованию «натуральный», заявленному в маркировке.

Нарушения были выявлены и при проверке еще одной печени трески в консервах. На этикетке продукции указана масса основного продукта без жидкой части «не менее 105 г». Фактически же в среднем этот показатель был на более чем 25 г ниже.

По результатам проверок выданы предписания о запрете к реализации рыбных консервов печени трески. Также прекращено действие на территории Беларуси декларации о соответствии. Продукция внесена в размещенный на сайте Госстандарта реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению в Беларуси.

Кроме того, для быстрого реагирования и принятия мер по пресечению обращения опасной продукции проинформированы заинтересованные контролирующие органы.

Источник: БелТА

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Теги: Гродно
 
 
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Опасные рыбные консервы обнаружили в продаже в Новогрудке, сообщили БЕЛТА в отделе госнадзора города Лида Гродненской областной инспекции Госстандарта. Образцы
 
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