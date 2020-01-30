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Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району информирует о проведении семинара

30.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району ИМНС Республики Беларусь по Жлобинскому району информирует о проведении семинара
6 февраля начало 14-00 ч. в г. Буда-Кошелево с сельскохозяйственными организациями на тему «Налогообложение сельскохозяйственных организаций. Нарушения, установленные при камеральном контроле у сельскохозяйственных организаций» с участием специалистов инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области.

Место проведение семинара в г. Буда-Кошелево — ул. Ленина,5.

 
 
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Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району ИМНС Республики Беларусь по Жлобинскому району информирует о проведении семинара 6...
 
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