Волков, запугавших сельчан под Поставами, никак не выследят. Местным охотникам помогают волонтеры

Источник материала: Tut.by

Этой зимой волки запугали жителей деревень в литовском приграничье — в Лынтупском сельсовете в Поставском районе. Среди них встречаются и больные — лысые, почти без шерсти. Охотники никак не могут найти управу на хищников, хотя местным специалистам уже помогают энтузиасты из других городов страны, сообщает ОНТ.

В последнее время на волков чаще всего жалуются в деревнях Полесье и Шудовцы. Они находятся по соседству, и совсем рядом — граница с Литвой. В Полесье волки загрызли уже нескольких собак у жителей крайних домов. Одного пса недосчитались и в Шудовцах.

23 января в деревне Полесье проводили охоту. Пытались охотиться на вабу — то есть подражать зверю, подманивая его к себе. Но волки не вышли на голос — для этого нужна очень тихая погода.

Ситуация осложняется еще и тем, что это приграничье. В погранполосе охота запрещена.

Местным охотникам уже вызвались помочь волонтеры из других городов. Охотник Владимир Яровой специально для этого приехал из Минска. С собой привез прицел, оборудованный тепловизором. Но за последние три ночи волк на глаза так и не попался.

Облавы на волков в районе продолжатся и в ближайшие ночи. Сколько их еще, голодных и больных, бродит в приграничье, никто точно сказать не может. Местным жителям рекомендуют принимать меры предосторожности.