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Волков, запугавших сельчан под Поставами, никак не выследят. Местным охотникам помогают волонтеры
30.01.2020 10:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Этой зимой
В последнее время на волков чаще всего жалуются в деревнях Полесье и Шудовцы. Они находятся по соседству, и совсем рядом — граница с Литвой. В Полесье волки загрызли уже нескольких собак у жителей крайних домов. Одного пса недосчитались и в Шудовцах.
23 января в деревне Полесье проводили охоту. Пытались
Ситуация осложняется еще и тем, что это приграничье. В погранполосе охота запрещена.
Местным охотникам уже вызвались помочь волонтеры из других городов. Охотник Владимир Яровой специально для этого приехал из Минска. С собой привез прицел, оборудованный тепловизором. Но за последние три ночи волк на глаза так и не попался.
Облавы на волков в районе продолжатся и в ближайшие ночи. Сколько их еще, голодных и больных, бродит в приграничье, никто точно сказать не может. Местным жителям рекомендуют принимать меры предосторожности.
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Облавы на волков в районе продолжатся и в ближайшие ночи. Сколько их еще, голодных и больных, бродит в приграничье, никто точно сказать не может. Местным жителям...
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