В Гродно осудили мужчину, который облил жену бензином и поджег. Женщина умерла

Источник материала: Tut.by

В Гродно вынесен приговор в отношении мужчины, который облил спящую жену бензином и поджег ее. У женщины были обширные ожоги, от которых она умерла в больнице. Обвиняемый признан виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Ему назначено наказание: лишение свободы на срок 14 лет в колонии усиленного режима, сообщает пресс-служба областного суда.



Фото: Государственный комитет судебных экспертиз

Все произошло в июне 2019 года. 56-летний мужчина выпивал, на работу не ходил. Из-за этого с женой были ссоры. После очередного конфликта мужчина решил заняться чем-то полезным по дому. Он взял бензотриммер с канистрой и попытался покосить траву. 54-летняя женщина заметила, что ее мужа заносит в сторону даже от легкого порыва ветра. Она решила, что оставлять мужчину с газонокосилкой опасно, забрала инструмент к себе в комнату и легла спать. Мужчина вернулся домой, выпил вина, а потом вошел в комнату к супруге, облил ее бензином и поджег. Она проснулась от сильной боли. Мужчина, осознав, что сделал, помог потушить пламя.

В больнице у потерпевшей были диагностированы термический ожог головы, шеи, туловища, верхних конечностей, передней поверхности бедра 2 и 3 степени, ингаляторная травма и ожоги верхних дыхательных путей. Женщина умерла в больнице.

24 января этого года дело рассмотрела судебная коллегия по уголовным делам Гродненского областного суда. Приговор — 14 лет в исправительной колонии усиленного режима. Также мужчина должен пройти курс принудительного лечения от хронического алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.