Генпрокуратура хочет освобождать от уголовной ответственности признавшихся в получении взятки

Генеральная прокуратура продолжает разрабатывать комплекс мер по борьбе с коррупцией. Данное поручение ранее было дано Александром Лукашенко. В рамках данного вопроса Генпрокуратура рассматривает самые разные предложения.

В частности, не исключается, что возможность освобождения от уголовной ответственности добровольно сознавшихся в получении взятки. Об этом со ссылкой на начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Игоря Грейбо сообщает газета "СБ. Беларусь сегодня" .

При этом снятие ответственности будет возможно только в случае, если человек придет с повинной в кратчайшие сроки, еще не успев совершить никакого другого противоправного деяния, еще одно условие - активное содействие расследованию и возвращение незаконно полученного.

«У этой идеи есть не только гуманистическая направленность, но и профилактический момент. Ведь сегодня освобождение от уголовной ответственности для сознавшегося взяткодателя уже предусмотрено. Таким образом, обе стороны лишний раз задумаются, стоит ли совершать противоправное действие и какие последствия наступят для каждого из них», - отмечается в материале издания.

В Генпрокуратуре полагают, что также необходимо разработать предложения и изменить законодательство в интересах людей, которые сообщают о коррупционных преступлениях. Предлагается прописать для работников в коллективах, где кто-то сообщил о правонарушении, дополнительную юридическую защиту в трудовых взаимоотношениях.

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