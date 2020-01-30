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Генпрокуратура хочет освобождать от уголовной ответственности признавшихся в получении взятки
30.01.2020 12:24 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Генеральная прокуратура продолжает разрабатывать комплекс мер по борьбе с коррупцией. Данное поручение ранее было дано Александром Лукашенко. В рамках данного вопроса Генпрокуратура рассматривает самые разные предложения.
В частности, не исключается, что возможность освобождения от уголовной ответственности добровольно сознавшихся в получении взятки. Об этом со ссылкой на начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Игоря Грейбо сообщает газета
При этом снятие ответственности будет возможно только в случае, если человек придет с повинной в кратчайшие сроки, еще не успев совершить никакого другого противоправного деяния, еще одно условие - активное содействие расследованию и возвращение незаконно полученного.
«У этой идеи есть не только гуманистическая направленность, но и профилактический момент. Ведь сегодня освобождение от уголовной ответственности для сознавшегося взяткодателя уже предусмотрено. Таким образом, обе стороны лишний раз задумаются, стоит ли совершать противоправное действие и какие последствия наступят для каждого из них», - отмечается в материале издания.
В Генпрокуратуре полагают, что также необходимо разработать предложения и изменить законодательство в интересах людей, которые сообщают о коррупционных преступлениях. Предлагается прописать для работников в коллективах, где кто-то сообщил о правонарушении, дополнительную юридическую защиту в трудовых взаимоотношениях.
Напомним, что Генеральная прокуратура Беларуси ранее внесла на рассмотрение президенту проект закона «Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией». 10 мая Александр Лукашенко
В сентябре 2019 года Совет министров
Отметим, что одно из последних громких коррупционных дел до сих пор
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Генеральная прокуратура продолжает разрабатывать комплекс мер по борьбе с коррупцией. Данное поручение ранее было дано Александром Лукашенко. В рамках данного...
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