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Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 31 января

30.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 31 января
Мокрый снег и дождь ожидаются 31 января на большей части территории Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет преобладать облачная погода. Местами ожидается туман, ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется западный с переходом на южный 4-9 м/с, днем по западу его порывы будут достигать 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 градусов до плюс 2 градусов. Днем будет 1-7 градусов выше нуля.

По информации БелТА.

 
 
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> Мокрый снег и дождь ожидаются 31 января на большей части территории Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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