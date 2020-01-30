Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 31 января

Источник материала: Полесская правда



Мокрый снег и дождь ожидаются 31 января на большей части территории Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет преобладать облачная погода. Местами ожидается туман, ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется западный с переходом на южный 4-9 м/с, днем по западу его порывы будут достигать 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 градусов до плюс 2 градусов. Днем будет 1-7 градусов выше нуля.