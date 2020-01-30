В Беларуси женщины чувствуют себя более счастливыми, чем мужчины

Источник материала: Tut.by

По данным Белстата, 90 процентов белорусок в возрасте 15−49 лет ощущают себя счастливыми. У мужчин этот показатель чуть ниже и составляет 86 процентов.





В прошлом году Белстат провел шестой раунд многоиндикаторного кластерного обследования домашних хозяйств (МИКС 6).

МИКС — это глобальная инициатива ЮНИСЕФ, которая представляет собой одну из самых крупных международных программ по обследованию домашних хозяйств. Исследование изучало положение в стране женщин и детей и проводилось у нас в третий раз. В опросе участвовало около 9 тысяч семей, которые ответили на десятки разных вопросов.

Среди многих пунктов, которые интересовали специалистов, были и вопросы про счастье и удовлетворенность жизнью.

— Счастливыми себя ощущают 90 процентов женщин и 86 процентов мужчин в возрасте от 15 до 49 лет, — рассказала Инна Коношонок, начальник Главного управления статистики уровня жизни населения и обследования домашних хозяйств Белстата. — У молодых людей от 15 до 24 лет этот показатель выше: 95 процентов у женщин и 92 процента у мужчин.

Спросили респондентов во время исследования и про средний балл удовлетворенности жизнью. У женщин в возрасте от 15 до 49 лет он составил 7,2 из десяти возможных, у мужчин — 6,8.

— Чтобы человеку было проще сориентироваться, во время этого вопроса ему предлагали картинку лестницы. Ступеньки были от нулевой до десятой, — поясняет Инна Коношонок. — Человека просили оценить, на какой ступени по лестницы он себя ощущает.

При этом верх лестницы — самый лучший уровень жизни, а низ — худший.

Был среди пунктов и вопрос про будущее. Так, 95 процентов женщин от 15 до 24 лет и 92 процента мужчин этого же возраста считают, что через год их жизнь станет лучше.