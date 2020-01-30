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В Вооруженных Силах началась внезапная проверка боевой готовности

30.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

30 января по распоряжению Министра обороны под руководством начальника Генерального штаба – первого заместителя Министра обороны начата комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил.

В Вооруженных Силах началась внезапная проверка боевой готовности
В Вооруженных Силах началась внезапная проверка боевой готовности

Главной целью проверки является определение способности органов военного управления, командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями, а для воинских частей и подразделений Вооруженных Сил – готовности выполнять задачи по предназначению в условиях быстро меняющейся обстановки.

Действия войск пройдут на полигонах и
отдельных участках местности. Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях – преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью как в лесных массивах, так и в населенных пунктах.

Пристальное внимание будет уделено состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем.

Результаты проверки будут проанализированы и использованы в дальнейшей подготовке Вооруженных Сил.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны генерал-майор Александр Вольфович:

В Вооруженных Силах началась внезапная проверка боевой готовности

Первой задачей, которую нам предстоит решить – оценить готовность и способность личного состава действовать в условиях быстро меняющейся обстановки.

Второй немаловажной задачей, на которой акцентировал внимание Глава государства, – это проверка состояния вооружения, в том числе находящегося на хранении, а также подтверждение его возможностей по поражению объектов на максимальной дальности, в том числе в темное время суток.

Проверка носит комплексный характер. Это говорит о том, что состав привлекаемых к ней воинских частей будет поэтапно увеличен и позволит проверить способность командиров противодействовать угрозам в различных физических сферах, в том числе наземной и воздушной.

Действия войск пройдут как на полигонах, так
и на отдельных участках местности. Учитывая специфику выполняемых задач, возможности вооружения и техники, созданную учебную обстановку, войска будут действовать в различных условиях – преодолевать водные преграды, вести боевые действия днем и ночью как в лесных массивах, так
и в населенных пунктах.

Пристальное внимание будет уделено обеспечивающим системам, которые должны создать благоприятные условия для действий боевых воинских частей.

В ходе проверки мы продолжим практику двустороннего противоборства. Такая форма обучения войск является наиболее эффективной и уже стала традиционной в плане подготовки и проверки Вооруженных Сил.

По информации МО РБ

 
 
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30 января по распоряжению Министра обороны под руководством начальника Генерального штаба – первого заместителя Министра обороны начата комплексная...
 
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