Исследование: лишь 9% матерей в Беларуси считают, что детей не нужно бить ради должного воспитания

Источник материала: Tut.by

«Насильственным методам дисциплинирования» подвергаются 57 процентов детей по всей стране. Такие данные получил Белстат во время шестого раунда многоиндикаторного кластерного обследования домашних хозяйств (МИКС 6), которое проходило в прошлом году.





МИКС — это глобальная инициатива ЮНИСЕФ, которая представляет собой одну из самых крупных международных программ по обследованию домашних хозяйств. В Беларуси оно проводится в третий раз. На этот раз в опросе участвовало около 9 тысяч семей. Среди респондентов более 5,5 тысячи женщин и 2,7 тысячи мужчин.

Результаты показали, что при воспитании дочек и сыновей родители используют физическую силу и психологическое давление. В итоге «насильственным методам дисциплинирования» подвергаются 57 процентов детей по всей стране. В сравнении с прошлыми годами, отмечают специалисты, этот показатель снизился, но по-прежнему остается высоким.

— 40 процентов детей воспитываются ненасильственными методами, — рассказала Инна Коношонок, начальник Главного управления статистики уровня жизни населения и обследования домашних хозяйств Белстата. — Интересный факт: лишь 9 процентов матерей считают, что для должного воспитания не должно применяться физическое наказание.

По информации Белстата, на практике четверть детей в возрасте от 1 до 14 лет подвергаются какому-либо виду физического наказания.

— Эта проблема требует пристального внимания со стороны общества, ведь такое насилие может повлечь глубокие последствия для физического, душевного и даже репродуктивного здоровья, — отметила Инна Коношонок.