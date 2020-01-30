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Исследование: лишь 9% матерей в Беларуси считают, что детей не нужно бить ради должного воспитания
30.01.2020 13:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Насильственным методам дисциплинирования» подвергаются 57 процентов детей по всей стране. Такие данные получил Белстат во время шестого раунда многоиндикаторного кластерного обследования домашних хозяйств (МИКС 6), которое проходило в прошлом году.
Результаты показали, что при воспитании дочек и сыновей родители используют физическую силу и психологическое давление. В итоге «насильственным методам дисциплинирования» подвергаются 57 процентов детей по всей стране. В сравнении с прошлыми годами, отмечают специалисты, этот показатель снизился, но по-прежнему остается высоким.
— 40 процентов детей воспитываются ненасильственными методами, — рассказала Инна Коношонок, начальник Главного управления статистики уровня жизни населения и обследования домашних хозяйств Белстата. — Интересный факт: лишь 9 процентов матерей считают, что для должного воспитания не должно применяться физическое наказание.
По информации Белстата, на практике четверть детей в возрасте от 1 до 14 лет подвергаются какому-либо виду физического наказания.
— Эта проблема требует пристального внимания со стороны общества, ведь такое насилие может повлечь глубокие последствия для физического, душевного и даже репродуктивного здоровья, — отметила Инна Коношонок.
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«Насильственным методам дисциплинирования» подвергаются 57 процентов детей по всей стране. Такие данные получил Белстат во время шестого раунда...
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