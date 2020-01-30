Главный секрет красивого и ухоженного двора многоэтажки — совместные усилия работников коммунальной службы и жильцов дома

Источник материала: Радзiма

Чистый, ухоженный и безопасный двор — мечта любого жителя. И если во дворе частного дома наводит порядок и создает уют сам хозяин, то главный секрет успешного двора многоэтажки — совместные усилия работников коммунальной службы и жильцов дома. Как рассказал начальник жилищно-эксплуатационного управления Глусского «Жилкомхоза» Виталий Караткевич, на балансе и обслуживании их предприятия сегодня находится 119 многоквартирных домов общей площадью 164 тысячи квадратных метров, в том числе в Глуске — 58 домов, в сельской местности — 61. Регулярно работники «Жилкомхоза» обследуют дворовые территории, контролируют и заботятся об их состоянии.

Помимо установки малых архитектурных форм, ремонта домов, асфальтирования дворовых проездов, не менее актуальной заботой коммунальников сегодня является снос ветхих построек во дворах многоквартирных домов, особенно в старых двухэтажках. Речь идет о небольших сараях для хранения дров (в некоторых домах сначала не было центрального отопления) либо для других житейских нужд, в свое время они достались жильцам вместе с квартирой. Одного сарая многим показалось мало, и люди начинали пристраивать другие строения из случайных, порой ненадежных материалов. Так сарайчики нескромно разрастались, со временем многие устарели, разрушились, поменяли или потеряли своих хозяев, стали не просто неприглядными, но и опасными. Поэтому в районе остро встал вопрос о наведении порядка во дворах и сносе горе-сооружений.

Активно избавляться от полуразрушенных построек во дворах Глуска (на селе сносом занимаются сельисполкомы) «Жилкомхоз» начал примерно два года назад. За это время, отмечает Виталий Караткевич, удалось снести порядка 27 ветхих построек, среди них — сараи, гаражи, погреба. Проблемные адреса, где пришлось либо еще предстоит сносить, — дворы домов №№ 8, 22, 32, 35, 46, 91, 91а, 93 и 95 по улице Кирова, №№ 38 и 40, 42 по Максима Горького, дом № 8 по улице Шваякова в Глуске. В деревянных хозпостройках глусчане хранят в основном дрова, хозинвентарь, кто-то держит кур, даже поросят, много строений завалено различным хламом. Перед тем как сносить старые полуразрушенные постройки, поясняет начальник ЖЭУ, дворы обходит специальная комиссия, она выявляет аварийные строения. Законные постройки, находящиеся в хорошем состоянии, не подвергаются сносу, если где нужно починить-подкрасить, хозяев предупреждают о необходимости ремонта. Совсем другое дело обстоит с незаконно построенными сооружениями. «Найти тех, в чьей собственности находятся такие хозпостройки, сложно, — говорит Виталий Анатольевич. — Люди не признаются, что это их рук дело, при этом некоторые конфликтуют с нами, не соглашаются на снос. Правда, есть случаи, когда жильцы без проблем узаконивают возведенные ими строения. Не стоит забывать, что за самовольное строительство жилых домов, производственных, хозяйственных, культурно-бытовых или иных строений и сооружений положен штраф в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин (статья 21.12 Кодекса об административных правонарушениях). Правда, наша основная цель — навести во дворах порядок, а не оштрафовать жильцов. Кроме того, многие обветшалые строения не только портят внешний вид, но и несут угрозу для жизни и здоровья людей, ведь, к примеру, рядом с провалившейся крышей хозпостройки могут гулять дети».

Снос ветхих построек, несомненно, требует людских усилий, времени и денег. Перед сносом строений (он заранее согласован с районным исполнительным комитетом) мастера определяют, какой вид демонтажа оптимален, какая техника, инструменты потребуются. В этих работах обычно задействованы два работника и две единицы техники, чаще всего это трактор и МАЗ. Рабочий процесс может занять не более двух часов, а может затянуться на целый рабочий день. Деревянные отходы после сноса вывозятся в котельные на дрова, камни, шифер, другой строительный мусор — на полигон. Снос строений осуществляется обычно за счет бюджетных средств, а в случаях отсутствия финансирования — за счет собственных средств предприятия. В этом году местные коммунальники снесли три ветхие постройки: два сарая во дворе дома № 35 по улице Кирова и один гараж во дворе дома № 4 по улице Советской. В ближайших планах — снос и других сараев по вышеназванным адресам, а также хозпостроек во дворах домов №№ 38, 40, 42 по улице Максима Горького, дома № 8 по улице Шваякова.

Беспокоит многих жильцов многоквартирных домов качество дорог во дворах, состояние детских игровых площадок. В минувшем году в Глуске было заасфальтировано 27 дворовых территорий многоквартирных домов на сумму более 397 тысяч рублей. Как отметил Виталий Караткевич, осталось заасфальтировать дворовые подъезды и пути возле дома № 3а по улице Карла Маркса и домов №№ 38, 40 и 42 по улице Максима Горького. Их благоустройство начнут, как только поступит финансирование. На этот год запланирован текущий ремонт игровых площадок: частичная замена сломанного, изношенного игрового оборудования, ограждений, скамеек, урн.

Несомненно, порядок пока есть не во всех дворах многоэтажек, чтобы все дворовые территории были благоустроены, необходимо время и деньги, а еще на пользу дворам пойдет активность и инициативность самих жильцов, ведь благоустройство — всё-таки дело общее.

А. АВТУХОВА