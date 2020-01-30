Ранняя диагностика онкозаболеваний благодаря скринингу в Беларуси достигает 90,7%

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По данным специалиста, 75 тыс. женщин прошли скрининг на рак молочной железы, что на 24% больше, чем в 2018 году. Рак выявлен в 0,5% случаев, у 379 человек. У 344 женщин – на нулевой, первой, второй стадиях. «Ранние стадии в этой скрининговой группе составили 90,7%», – проинформировал Виктор Кохнюк. На рак предстательной железы обследовано 138 тыс. мужчин. У 884 человек нашли онкозаболевание, в 80,7% случаев – на первой и второй стадиях. На колоректальный рак обследованы 30 тыс. человек, он диагностирован в 81 случае. У 82% пациентов – на ранних стадиях.

«Для таких пациентов финансовые затраты на лечение меньше, а результаты лучше. Есть локализации злокачественных образований, при которых обследование не такое простое. Мы уже не первый год пытаемся повлиять на ситуацию с диагностикой рака полости рта, который выявляется в 40% только на четвертой стадии. Для этого проводим семинары, обучающие классы, думаю, должен быть результат», – сказал Виктор Кохнюк.

В 2019 году в Беларуси было выявлено 49,9 тыс. новых случаев онкозаболеваний (для сравнения – в 2018-м их было 48,9 тыс.). У мужчин чаще всего выявляли рак предстательной железы, легкого, колоректальный рак. У женщин – рак молочной железы, колоректальный рак и рак матки. На диспансерном учете в прошлом году было 318 тыс. человек, из них пять лет и более – 160 тыс., или 51%. «В европейских странах пятилетняя выживаемость при злокачественных образованиях составляет от 50 до 60%. Онкологические болезни мы лечим хорошо – на мировом уровне», – подчеркнул специалист.

Отвечая на вопросы журналистов о профилактике колоректального рака, который часто встречается и у мужчин, и у женщин, Виктор Кохнюк посоветовал сократить употребление животных жиров. По словам медика, мясо, например, лучше готовить на пару или отваривать. Он порекомендовал больше есть свежих овощей и фруктов.