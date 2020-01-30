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«Внутри человека все очень красиво». Хирурги - о своей работе и пациентах
30.01.2020 15:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Наверняка каждый хоть раз смотрел фильм или сериал о том, как врачи спасают жизни людей и легко справляются даже с самыми сложными случаями. Мы пригласили хирургов и поговорили с ними о том, как человек выглядит внутри (красиво!), страхах пациентов, летальных исходах (к сожалению, это случается), усталости и о том, чем операция в кино отличается от реальной жизни.
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Хирурги рассказали об операциях, страхах пациентов, трудностях и о том, насколько правдоподобны сериалы про врачей.
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