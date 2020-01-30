«Внутри человека все очень красиво». Хирурги - о своей работе и пациентах

Источник материала: Tut.by

Наверняка каждый хоть раз смотрел фильм или сериал о том, как врачи спасают жизни людей и легко справляются даже с самыми сложными случаями. Мы пригласили хирургов и поговорили с ними о том, как человек выглядит внутри (красиво!), страхах пациентов, летальных исходах (к сожалению, это случается), усталости и о том, чем операция в кино отличается от реальной жизни.