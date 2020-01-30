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В Гродно на Советской стали разбирать тротуар: делают дополнительный вход в старинный подвал

30.01.2020 15:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно на улице Советской около магазина «Ратушный» рабочие начали разбирать часть тротуара. Вскоре здесь появится вход в старинный подвал, где откроется кафе-пекарня, сообщает hrodna.life.


Фото: hrodna.life

В старом подвале на улице Советской, 1, откроется кафе-пекарня. Подземное помещение долго ремонтировали. Оказалось, что изначально вход в подземелье (сейчас он находится со стороны дворика) был с улицы. Просто долгое время подвалы никак не использовались, а аутентичный вход был засыпан.


Фото: hrodna.life

Сейчас же хозяева будущего кафе (они также владеют рестораном «Бакст») восстанавливают, можно сказать, историческую справедливость. Все разрешения на выполнение работ были получены, и специалисты приступили к работам.

Что касается подвала, то сейчас здесь идут внутренние работы с сохранением старинной кладки.


Фото: hrodna.life

Кстати, первые упоминания места, где разместится кафе-пекарня, относятся к XVI веку. Историки говорят, что в те времена здесь находилась городская корчма.


Фото: hrodna.life

Здание, где сейчас магазин «Ратушный», было построено в конце XIX века, а до этого здесь был деревянный дворец Сангушек. Подвалы, кстати, могут быть намного старше домов, которые находятся над ними.

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Теги: Гродно
 
 
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На улице Советской около магазина «Ратушный» рабочие начали разбирать часть тротуара. Вскоре здесь появится вход в старинный подвал, где откроется кафе-пекарня.
 
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