Дубровенский ОГАИ усилит контроль на М-1

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Начиная с пятницы, а именно 31 января и 1-2 февраля — сотрудники ОГАИ Дубровенского РОВД будут вести усиленное дежурство на участке автодороги М1/Е30 Брест — Минск — граница Российской Федерации, который проходит по Дубровенскому району.

Во время отработки М1, сотрудники ГАИ будут выявлять нетрезвых водителей, лихачей, бесправников и тех, кто нарушает ПДД. Кроме этого, особое внимание уделят проверке соблюдения правил при транспортировке пассажиров и грузов.

В вечернее и ночное время инспекторы уделят внимание категории людей, которые уязвимы на дороге больше остальных — пешеходам и велосипедистам.

ГАИ настоятельно рекомендует водителей быть внимательными за рулем, не превышать скорость и не забывать про дистанцию. Помимо всего прочего, не стоит совершать во время движения маневры, которые могут создать аварийную обстановку на дороге.

Евгений МАЛАХЕВИЧ, старший госавтоинспектор Дубровенского ОГАИ капитан милиции

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