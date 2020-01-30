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Дубровенский ОГАИ усилит контроль на М-1

30.01.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Дубровенский ОГАИ усилит контроль на М-1

Начиная с пятницы, а именно 31 января и 1-2 февраля — сотрудники ОГАИ Дубровенского РОВД будут вести усиленное дежурство на участке автодороги М1/Е30 БрестМинск — граница Российской Федерации, который проходит по Дубровенскому району.
Во время отработки М1, сотрудники ГАИ будут выявлять нетрезвых водителей, лихачей, бесправников и тех, кто нарушает ПДД. Кроме этого, особое внимание уделят проверке соблюдения правил при транспортировке пассажиров и грузов.
В вечернее и ночное время инспекторы уделят внимание категории людей, которые уязвимы на дороге больше остальных — пешеходам и велосипедистам.
ГАИ настоятельно рекомендует водителей быть внимательными за рулем, не превышать скорость и не забывать про дистанцию. Помимо всего прочего, не стоит совершать во время движения маневры, которые могут создать аварийную обстановку на дороге.
Евгений МАЛАХЕВИЧ, старший госавтоинспектор Дубровенского ОГАИ капитан милиции
Фото носит иллюстративный характер

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Начиная с пятницы, а именно 31 января и 1-2 февраля — сотрудники ОГАИ Дубровенского РОВД будут вести усиленное дежурство на
 
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