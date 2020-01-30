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Лукашенко - новому мэру: Витебску будет хороший кусок работы

30.01.2020 14:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске — новый мэр: 30 января на эту должность президент назначил экс-главу областного КГК Вадима Зарянкина. Александр Лукашенко напомнил новому градоначальнику, что в этом году придется много работать и «напрягаться до неимоверности», сообщает пресс-служба президента.

Обращаясь к новому председателю Витебского горисполкома Вадиму Зарянкину, президент сказал:

— Витебск — город красивый, хороший, удобный, но не простой. И не только потому, что там международный конкурс (в рамках «Славянского базара». — Прим. TUT.BY) проходит, а потому, что это, можно сказать, чисто славянский город. Больше в мире нет таких городов, как Витебск. Образцово славянский город, где нашли свое место представители всех национальностей — от евреев до русских, я уже не говорю о белорусах. Поэтому этот город и должен остаться оплотом вот этой толерантности и умения строить жизнь со всеми группами разных национальностей.

Лукашенко считает, что возглавлять администрацию Витебска почетно, но непросто. Он пожелал, чтобы город стал «еще краше»:

— Мне чем нравится Витебск — он холмистый город. Это гораздо удобнее для коммунальщиков, нежели в Минске. Особенно, когда дожди, а дождей там хватает, и влаги тоже. И вообще я люблю города, которые расположены на таких холмах. Поэтому это красивый и удобный город, и могу только пожелать вам успехов и не останавливаться. И принципиальности!

Президент попросил Вадима Зарянкина и других новых руководителей не забывать, что нынешний год — очень серьезный и сложный, поэтому необходимо «напрягаться до неимоверности». Особенно в Витебской области.

— Витебску будет хороший кусок работы, — подчеркнул президент.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Лукашенко считает, что возглавлять администрацию Витебска почетно, но непросто. Он пожелал, чтобы город стал «еще краше».
 
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