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Весна! В первые выходные февраля в Гомеле до +9 градусов

31.01.2020 07:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гомельчане, еще не слепили снеговика? Тогда поторопитесь — к выходным, обещает pogoda.by, от снега не останется и следа, а температура воздуха поднимется до плюс девяти.


В первые дни февраля нас ждет совсем не зимняя погода.

В субботу утром еще около нуля и сильный туман, но уже к вечеру потеплеет до плюс шести.

В воскресенье днем — +9°С и дождь.

Хороших выходных, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Еще не слепили снеговика? Тогда поторопитесь - к выходным от снега не останется и следа.
 
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