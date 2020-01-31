Весна! В первые выходные февраля в Гомеле до +9 градусов

Источник материала: Tut.by

Гомельчане, еще не слепили снеговика? Тогда поторопитесь — к выходным, обещает pogoda.by, от снега не останется и следа, а температура воздуха поднимется до плюс девяти.





В первые дни февраля нас ждет совсем не зимняя погода.

В субботу утром еще около нуля и сильный туман, но уже к вечеру потеплеет до плюс шести.

В воскресенье днем — +9°С и дождь.

Хороших выходных, друзья!

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