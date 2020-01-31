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Весна! В первые выходные февраля в Гомеле до +9 градусов
31.01.2020 07:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гомельчане, еще не слепили снеговика? Тогда поторопитесь — к выходным,
В первые дни февраля нас ждет совсем не зимняя погода.
В субботу утром еще около нуля и сильный туман, но уже к вечеру потеплеет до плюс шести.
В воскресенье днем — +9°С и дождь.
Хороших выходных, друзья!
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Еще не слепили снеговика? Тогда поторопитесь - к выходным от снега не останется и следа.
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