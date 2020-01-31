Подростка с травмой позвоночника нашли на территории недостроенной больницы в Пинском районе

Источник материала: Tut.by

В Парохонске серьезно травмирован 14-летний подросток. Его нашли с травмой позвоночника на территории недостроенной больницы, сообщает «Медиа-Полесье» .





Пострадавшего доставили в Пинскую центральную больницу, а затем переправили на лечение в Минск в республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии.

Незаконсервированный должным образом строительный объект уже более двух десятилетий подряд вызывает беспокойство местных, поскольку притягивает к себе подростков.

СК проводит проверку. Выясняется, с кем был подросток на территории больницы, что делал, при каких обстоятельствах получил травму.

Также устанавливается собственник недостроенного объекта.