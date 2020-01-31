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Подростка с травмой позвоночника нашли на территории недостроенной больницы в Пинском районе
31.01.2020 10:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Парохонске серьезно травмирован 14-летний подросток. Его нашли с травмой позвоночника на территории недостроенной больницы, сообщает
Пострадавшего доставили в Пинскую центральную больницу, а затем переправили на лечение в Минск в республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии.
Незаконсервированный должным образом строительный объект уже более двух десятилетий подряд вызывает беспокойство местных, поскольку притягивает к себе подростков.
СК проводит проверку. Выясняется, с кем был подросток на территории больницы, что делал, при каких обстоятельствах получил травму.
Также устанавливается собственник недостроенного объекта.
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Следственный комитет проводит проверку.
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