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Тепло, дожди и сильный ветер. Погода в Гродно в последние выходные января
31.01.2020 10:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно в последние выходные января будет дождливо, ветрено, но неожиданно тепло,
В субботу днем — +6…8°C. Сплошная облачность, возможны дожди.
В воскресенье опять серо и пасмурно. Целый день возможны дожди, а днем и вечером — сильный ветер. Но будет тепло, днем — +5…7°C.
Хороших выходных!
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В Гродно в последние выходные января будет дождливо, немного ветрено, но неожиданно тепло.
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