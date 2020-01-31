Тепло, дожди и сильный ветер. Погода в Гродно в последние выходные января

Источник материала: Tut.by

В Гродно в последние выходные января будет дождливо, ветрено, но неожиданно тепло, сообщает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу днем — +6…8°C. Сплошная облачность, возможны дожди.

В воскресенье опять серо и пасмурно. Целый день возможны дожди, а днем и вечером — сильный ветер. Но будет тепло, днем — +5…7°C.

Хороших выходных!

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