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Тепло, дожди и сильный ветер. Погода в Гродно в последние выходные января

31.01.2020 10:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в последние выходные января будет дождливо, ветрено, но неожиданно тепло, сообщает pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу днем — +6…8°C. Сплошная облачность, возможны дожди.

В воскресенье опять серо и пасмурно. Целый день возможны дожди, а днем и вечером — сильный ветер. Но будет тепло, днем — +5…7°C.

Хороших выходных!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно в последние выходные января будет дождливо, немного ветрено, но неожиданно тепло.
 
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