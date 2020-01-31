«Легумина» — значит «овощи»

Источник материала: Единство

— С детства я был приучен работать на земле, — рассказывает он. — Но о том, что свою трудовую деятельность свяжу именно с сельским хозяйством, не задумывался. Отучился в Марьиногорском аграрно-техническом колледже, затем пять лет был социальным работником. Поманил город, и я уехал в Минск, устроился работать на МАЗ. Но спустя четыре месяца понял, что все же это занятие мне не по душе, — тянуло назад, в село. Так и вернулся к земле.

Молодой человек рассказывает, что организовать КФХ решился не сразу. Начинал, взяв в пользование гектар земли. Обрабатывали вместе с женой. Было нелегко, но труд приносил удовольствие и удовлетворение… Сегодня фермеры возделывают 59 га.

— Юрлицо зарегистрировали в 2015 году, — продолжает Александр. — Землю мне выделили уже на следующий год. Название хозяйству придумала сестра, подсказав, что «legumina» на русский язык с латыни переводится как «овощи». Нам понравилось. Тем более, что хозяйство наше специализируется на выращивании свеклы, картофеля, капусты и моркови.

Руководитель крестьянского (фермерского) хозяйства отмечает, что труд на земле непрост. Главное — запастись терпением, иметь желание достичь своей цели. Порой трудиться в поле приходится от зари до зари. И здесь свое плечо подставляют родные: Александр вырос в дружной многодетной семье, у него три сестры и брат, и их семьи приходят на выручку, работают в поле. Правая рука и главный помощник земледельца — супруга, которая также много сил и времени отдает семейному делу. Безусловно, одним ручным трудом большие участки земли не обработаешь, используется техника, которая есть в хозяйстве: два трактора МТЗ-82 с необходимым навесным и прицепным оборудованием.

— Быть фермером — значит быть и менеджером, и агрономом, и механиком, и специалистом по сбыту продукции, — говорит Александр. — Нужно ориентироваться и в новинках на рынке удобрений, подкормки и уметь решать другие вопросы. Продуктивность сельского хозяйства зависит от различных факторов, порой неблагоприятных, которые зачастую неподвластны воле человека. Например, немаловажны для получения хорошего урожая погодные условия. Поэтому мы занимаемся выращиванием сразу нескольких видов овощей. Это позволяет быть более гибкими на рынке — упал в цене картофель, зато, например, цены на морковь выросли. Таким образом и сохраняем финансовое равновесие.

В КФХ «Легумина» выбирают для посадки наиболее урожайные, устойчивые сорта. Так, картофель — отечественный, белорусской селекции. Капуста — голландской. Она менее капризна. Планируют фермеры и расширить ассортимент овощей, которые выращивают.

Александр признается, что в производстве сельхозпродукции старается максимально использовать современные экологичные технологии, применять биопрепараты вместо химических. В скором времени планирует посетить и семинар-учебу по органическому земледелию.

Без упорства, трудолюбия и настойчивости фермером стать невозможно, убежден молодой человек. Успех предприятия во многом зависит и от грамотного подхода к организации своего дела. Но никакие идеи бизнесу не помогут, если не будешь любить землю, — только тогда она отзовется на заботу и теплоту человеческих рук.

Ольга ЦЫБУЛЬКО, фото автора