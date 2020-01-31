ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Легумина» — значит «овощи»

31.01.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

— С детства я был приучен работать на земле, — рассказывает он. — Но о том, что свою трудовую деятельность свяжу именно с сельским хозяйством, не задумывался. Отучился в Марьиногорском аграрно-техническом колледже, затем пять лет был социальным работником. Поманил город, и я уехал в Минск, устроился работать на МАЗ. Но спустя четыре месяца понял, что все же это занятие мне не по душе, — тянуло назад, в село. Так и вернулся к земле.

Молодой человек рассказывает, что организовать КФХ решился не сразу. Начинал, взяв в пользование гектар земли. Обрабатывали вместе с женой. Было нелегко, но труд приносил удовольствие и удовлетворение… Сегодня фермеры возделывают 59 га.

— Юрлицо зарегистрировали в 2015 году, — продолжает Александр. — Землю мне выделили уже на следующий год. Название хозяйству придумала сестра, подсказав, что «legumina» на русский язык с латыни переводится как «овощи». Нам понравилось. Тем более, что хозяйство наше специализируется на выращивании свеклы, картофеля, капусты и моркови.

Руководитель крестьянского (фермерского) хозяйства отмечает, что труд на земле непрост. Главное — запастись терпением, иметь желание достичь своей цели. Порой трудиться в поле приходится от зари до зари. И здесь свое плечо подставляют родные: Александр вырос в дружной многодетной семье, у него три сестры и брат, и их семьи приходят на выручку, работают в поле. Правая рука и главный помощник земледельца — супруга, которая также много сил и времени отдает семейному делу. Безусловно, одним ручным трудом большие участки земли не обработаешь, используется техника, которая есть в хозяйстве: два трактора МТЗ-82 с необходимым навесным и прицепным оборудованием.

— Быть фермером — значит быть и менеджером, и агрономом, и механиком, и специалистом по сбыту продукции, — говорит Александр. — Нужно ориентироваться и в новинках на рынке удобрений, подкормки и уметь решать другие вопросы. Продуктивность сельского хозяйства зависит от различных факторов, порой неблагоприятных, которые зачастую неподвластны воле человека. Например, немаловажны для получения хорошего урожая погодные условия. Поэтому мы занимаемся выращиванием сразу нескольких видов овощей. Это позволяет быть более гибкими на рынке — упал в цене картофель, зато, например, цены на морковь выросли. Таким образом и сохраняем финансовое равновесие.

В КФХ «Легумина» выбирают для посадки наиболее урожайные, устойчивые сорта. Так, картофель — отечественный, белорусской селекции. Капуста — голландской. Она менее капризна. Планируют фермеры и расширить ассортимент овощей, которые выращивают.

Александр признается, что в производстве сельхозпродукции старается максимально использовать современные экологичные технологии, применять биопрепараты вместо химических. В скором времени планирует посетить и семинар-учебу по органическому земледелию.

Без упорства, трудолюбия и настойчивости фермером стать невозможно, убежден молодой человек. Успех предприятия во многом зависит и от грамотного подхода к организации своего дела. Но никакие идеи бизнесу не помогут, если не будешь любить землю, — только тогда она отзовется на заботу и теплоту человеческих рук.

Ольга ЦЫБУЛЬКО, фото автора

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Труд земледельца хотя и благородный и созидательный, но далеко не всегда благодарный. Как правило, на земле трудятся люди старшего поколения, молодежь же не...
 
Новости дня
Новости общества
 
В зале лишь один зритель - отец убитой 8-месячной девочки. Суд рассматривает апелляцию на смертный приговор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика