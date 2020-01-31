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Минобороны предупреждает водителей о движении по автодорогам колонн военной и специальной техники
31.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Жителей населенных пунктов и водителей транспортных средств просят учитывать это обстоятельство и быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
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