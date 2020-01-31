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Минобороны предупреждает водителей о движении по автодорогам колонн военной и специальной техники

31.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Минобороны предупреждает водителей о движении по автодорогам колонн военной и специальной техники
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь, с 31 января по 1 февраля на дорогах Могилевской, Минской, Брестской и Гродненской областей ожидается движение колонн военной и специальной техники к местам выполнения учебно-боевых задач в рамках проверки боевой готовности.

Жителей населенных пунктов и водителей транспортных средств просят учитывать это обстоятельство и быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

 
 
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> Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь, с 31 января по 1 февраля на дорогах Могилевской, Минской, Брестской и Гродненской областей...
 
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