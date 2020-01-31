Весь минский транспорт за минуту. «Яндекс» сделал необычную карту

Источник материала: Tut.by

При помощи Яндекс. Карт можно в реальном времени следить за передвижением автобусов, троллейбусов и трамваев. Теперь специалисты сделали карту, на которой примерно за минуту можно увидеть один день из жизни минского наземного транспорта, сообщает пресс-служба компании.

Видно, как выходят на линию утренние автобусы, троллейбусы и трамваи, как заполняются улицы днём и как они пустеют ночью. Аналитики брали за основу данные за ноябрь 2019-го.

Выглядит карта вот так. Зелёные точки — это автобусы, синие — троллейбусы, красные — трамваи.

По данным Яндекс. Карт, в средний будний день в Минске на линию выходят примерно 1790 автобусов, троллейбусов и трамваев. Из них 1022 — автобусы, 662 — троллейбусы и 107 — трамваи.

Кроме того, специалисты сделали интерактивную карту . Можно приблизиться до своего квартала или, например, «оставить» в Минске только трамваи. Она доступна по ссылке только на компьютерах — для мобильных браузеров она тяжеловата.

Данные о местоположении транспорта Яндекс. Карты получают от Минсктранса. Учитывались маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев, начальная и конечная остановки которых находятся в административных границах Минска. Маршрутные такси не учитывались.

Активное движение общественного транспорта начинается между пятью и шестью утра. С семи до девяти — час пик, в это время на улицах Минска одновременно находятся в среднем 1315 единиц транспорта. Потом количество транспорта снижается: с десяти утра до трех часов дня на линии примерно 740 машин.

После трех активность движения быстро растет. С начала пятого до половины седьмого — вечерний час пик, немного менее активный, чем утром. Затем количество транспорта снижается, а после полуночи движение почти останавливается.

В выходные на линию выходит примерно на треть меньше машин. Выраженных часов пик нет: с семи утра до семи вечера активность движения держится примерно на одном уровне.