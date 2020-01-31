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Весь минский транспорт за минуту. «Яндекс» сделал необычную карту
31.01.2020 11:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
При помощи Яндекс. Карт можно в реальном времени
Видно, как выходят на линию утренние автобусы, троллейбусы и трамваи, как заполняются улицы днём и как они пустеют ночью. Аналитики брали за основу данные за ноябрь 2019-го.
Выглядит карта вот так. Зелёные точки — это автобусы, синие — троллейбусы, красные — трамваи.
По данным Яндекс. Карт, в средний будний день в Минске на линию выходят примерно 1790 автобусов, троллейбусов и трамваев. Из них 1022 — автобусы, 662 — троллейбусы и 107 — трамваи.
Кроме того, специалисты сделали
Данные о местоположении транспорта Яндекс. Карты получают от Минсктранса. Учитывались маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев, начальная и конечная остановки которых находятся в административных границах Минска. Маршрутные такси не учитывались.
Активное движение общественного транспорта начинается между пятью и шестью утра. С семи до девяти — час пик, в это время на улицах Минска одновременно находятся в среднем 1315 единиц транспорта. Потом количество транспорта снижается: с десяти утра до трех часов дня на линии примерно 740 машин.
После трех активность движения быстро растет. С начала пятого до половины седьмого — вечерний час пик, немного менее активный, чем утром. Затем количество транспорта снижается, а после полуночи движение почти останавливается.
В выходные на линию выходит примерно на треть меньше машин. Выраженных часов пик нет: с семи утра до семи вечера активность движения держится примерно на одном уровне.
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На карте можно увидеть, как как выходят на линию утренние автобусы, троллейбусы и трамваи, как заполняются улицы днем и как они пустеют ночью.
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