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Читательница не нашла в расписании поезда Минск - Варна. БелЖД пояснила, что случилось

31.01.2020 11:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY обратилась Екатерина Смольякова из Волковыска. Читательница рассказывает, что летом с семьей собиралась отдыхать в Болгарии. Заранее хотели купить билеты на поезд Минск-Варна, но им сообщили, что в этом сезоне его, возможно, не будет. «Но точно сказать никто не может», — отмечает читательница.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Поезд Минск-Варна, вводит в курс дела собеседница, курортный: курсирует с мая по сентябрь.

— Раньше мы летали в Болгарию самолетами, но из-за информации об авиакатастрофах пересели на поезд. Съездили на нем на отдых в прошлом году, нам понравилось, да и с детьми так удобнее, — рассказывает Екатерина, отмечая, что и в этом году их семья собирались добираться на отдых «по железке». — Год назад информация по билетам была уже в декабре 2018-го. В 2020-м данных по поезду еще нет.

Екатерина связалась с турфирмой, где раньше покупала путевки. Хотела уточнить, что с поездом и как быть с туром. Там ей сказали, она не первая, кто набирает с похожим вопросом. Но на БелЖД, передает собеседница словам представителя агентства, им ответили, что в этом сезоне такого поезда скорее всего не будет.

— Но почему? — задается вопросом читательница. — На нем было очень удобно добираться до Болгарии.

В БелЖД подтвердили: действительно в этом сезоне данного состава в расписании не будет.

— С учетом снижения спроса на перевозки пассажиров
железнодорожным транспортом в этом направлении, в летний период 2020 года
курсирование поезда № 451/452 Минск-Варна не предусмотрено, — сообщил Петр Стоцкий, замначальника БелЖД.

 
Теги: Минск
 
 
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Читательница TUT.BY рассказывает, что летом они семьей собирались отдыхать в Болгарии. Заранее хотели купить билеты на поезд Минск-Варна, но им сообщили, что вроде как...
 
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