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В зале лишь один зритель - отец убитой 8-месячной девочки. Суд рассматривает апелляцию на смертный приговор
31.01.2020 10:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
31 января Верховный суд в апелляционном порядке изучает дело об убийстве 8-месячной девочки в Лунинце осенью прошлого года. За это преступление на казнь осужден мужчина, а его знакомая, которая приходилась матерью ребенку — на 25 лет. Мужчина, по данным TUT.BY, с приговором спорить не стал, но жалобу подали его адвокаты.
48-летнего Виктора Сергеля минувшей осенью Брестский облсуд
Трагедия произошла в Лунинце в октябре 2018-го: вечером местный житель пришел домой и нашел труп своей 8-месячной дочки. В тот момент в квартире находились мать и ее взрослый знакомый, оба были пьяные (1,6 промилле и 1,2). По
Пока шло расследование, знакомые и родные женщины в беседе с TUT.BY
Отец убитой девочки: «Говорить об этом я не хочу»
Рассмотрение дела шло в закрытом режиме. В таком же порядке Верховный суд изучает апелляцию и сегодня.
В суд привезли лишь Виктора Сергеля. По данным TUT.BY, на его приговор подали апелляцию адвокаты. А вот на приговор Наталье Колб писали жалобу и ее защитники, и сама женщина.
На процесс пришел потерпевший по делу — отец убитой девочки и супруг обвиняемой Леонид. Ему тяжело дается разговор. На вопрос о том, каков был мотив у обвиняемых и что они говорили в последнем слове, мужчина ответил: «Не хочу говорить. Да, [следствие выяснило это], но говорить об этом я не хочу», — ответил потерпевший.
Журналистов сразу же попросили покинуть зал. Когда будет оглашено решение, пока точно не известно. Может быть, сегодня — а может и в другой день.
Осужденный Виктор Сергель все время до начала процесса молчал и даже не поднял глаз. В зале остался лишь один зритель: отец убитой девочки.
Гособвинителем по делу выступает представитель Генпрокуратуры Александр Мирончик.
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В зале лишь один зритель - отец убитой 8-месячной девочки. Суд рассматривает апелляцию на смертный приговор
Лично мужчина, по данным TUT.BY, с приговором спорить не стал, но жалобу подали его адвокаты.
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