В зале лишь один зритель - отец убитой 8-месячной девочки. Суд рассматривает апелляцию на смертный приговор

Источник материала: Tut.by

31 января Верховный суд в апелляционном порядке изучает дело об убийстве 8-месячной девочки в Лунинце осенью прошлого года. За это преступление на казнь осужден мужчина, а его знакомая, которая приходилась матерью ребенку — на 25 лет. Мужчина, по данным TUT.BY, с приговором спорить не стал, но жалобу подали его адвокаты.



Виктор Сергель. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

48-летнего Виктора Сергеля минувшей осенью Брестский облсуд приговорил к смертной казни за убийство восьмимесячной девочки в Лунинце. Преступление он совершил вместе с матерью ребенка, 26-летней Натальей Колб. Ей суд назначил 25 лет колонии — максимальное наказание для женщин в Беларуси.

Трагедия произошла в Лунинце в октябре 2018-го: вечером местный житель пришел домой и нашел труп своей 8-месячной дочки. В тот момент в квартире находились мать и ее взрослый знакомый, оба были пьяные (1,6 промилле и 1,2). По версии следствия, они совершили страшный поступок без какой-либо ясной причины, при этом причиняя особые страдания малышке. На ее маленьком теле эксперты начитали как минимум 46 травм, более того, по данным СМИ, ребенка обезглавили.

Пока шло расследование, знакомые и родные женщины в беседе с TUT.BY описывали мать нейтрально: алкоголем не злоупотребляла, детей любила (на тот момент было трое) и заботилась. Разве что до трагедии нередко видели в клубах, зачастую без супруга. Хотя семья имела статус СОП.

Отец убитой девочки: «Говорить об этом я не хочу»

Рассмотрение дела шло в закрытом режиме. В таком же порядке Верховный суд изучает апелляцию и сегодня.

В суд привезли лишь Виктора Сергеля. По данным TUT.BY, на его приговор подали апелляцию адвокаты. А вот на приговор Наталье Колб писали жалобу и ее защитники, и сама женщина.

На процесс пришел потерпевший по делу — отец убитой девочки и супруг обвиняемой Леонид. Ему тяжело дается разговор. На вопрос о том, каков был мотив у обвиняемых и что они говорили в последнем слове, мужчина ответил: «Не хочу говорить. Да, [следствие выяснило это], но говорить об этом я не хочу», — ответил потерпевший.

Журналистов сразу же попросили покинуть зал. Когда будет оглашено решение, пока точно не известно. Может быть, сегодня — а может и в другой день.

Осужденный Виктор Сергель все время до начала процесса молчал и даже не поднял глаз. В зале остался лишь один зритель: отец убитой девочки.

Гособвинителем по делу выступает представитель Генпрокуратуры Александр Мирончик.