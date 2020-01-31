|
Минздрав: в Беларуси выпускают до 100 тысяч масок в день, на складах - более 1,5 миллиона
31.01.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В социальных сетях появилась
Министерство здравоохранения контролирует ситуацию по наличию медицинских масок в аптеках, сообщает
Медицинские маски продаются поштучно (от 13 копеек) и упаковками по 3−5 штук (от 58 копеек). Среднее время использования маски — два-три часа. Чтобы закупить медицинские маски для сотрудников (оптом) можно направить заявки в «Белфармацию» и «Белмедехнику».
Напомним, в Китае зафиксировано 4,5 тысячи подтвержденных случаев заболеваний, 976 человек находятся в тяжелом состоянии. У 6793 человек — подозрение на заражение коронавирусом. Еще 44 132 человека проходят медицинское обследование, поскольку контактировали с зараженными. Количество погибших возросло — более ста человек. Случаи заболевания были зарегистрированы по всему Китаю. Несколько городов закрыты на карантин. В Таиланде зафиксировали восемь случаев заражения, в Австралии, США и Сингапуре — по пять. Еще по четыре выявили в Японии, Южной Корее и Малайзии. Во Франции зарегистрированы три случая заражения, во Вьетнаме — два, в Непале, Канаде, Германии и Камбодже — по одному. В Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый день на медицинские склады поступает более 1,5 млн медицинских масок.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)