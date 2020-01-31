ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На гребном канале на Фатина в Могилеве появится крутой ФОК. Смотрите, что там будет

31.01.2020 12:27 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Началось все с того, что в 2008 году возле фатинского залива решили построить гребной канал. Подготовили проект и за последующие годы даже успели возвести здание гребной базы. Идея такого строительства возникла после удачного выступления гребцов области на Олимпиаде в Пекине — хотели помочь развитию гребных видов спорта в городе, рассказал TUT.BY заместитель начальника управления спорта и туризма Могилевского облисполкома Вадим Брежезинский. Потом финансирование закончилось, и объект превратился в долгострой. Что дальше?


Жильцы решили — нужен ФОК

Вместо гребного канала предлагали построить поликлинику или центр детского творчества, но по просьбам жильцов ближайших районов остановились на варианте многофункционального ФОКа.

Сначала займутся обустройством бассейна на 50 м с десятью дорожками. По словам Вадима Брежезинского, он будет уникальным для Могилевской области:

— Бассейн на 50 м есть в Бобруйске, но его инфраструктура не позволяет проводить республиканские и международные соревнования. Он скорее для учебно-тренировочного процесса. В могилевском бассейне будет весь необходимый набор оборудования для учебно-тренировочных сборов по плаванию и проведения соревнований.


При строительстве бассейна учтут все международные соревновательные стандарты, включая электронную систему фиксации результатов пловцов: коснулся бортика — хронометраж автоматически засчитался. У бассейна поставят трибуны. Поплавать там, конечно же, можно будет любому желающему, а не только спортсменам.

Второй бассейн — для безопасного обучения детей плаванию. Его глубина — от 0,8 до 1,25 м, а размеры — 25 на 7 м.

Для посетителей и спортсменов обустроят раздевалки, душевые, гардероб, медкомнату. Еще здесь будет тренерская, зал сухого плавания, чтобы пловцы могли разогреться перед заплывами, и тренажерный зал для водных видов спорта. Закончить эту часть строительства рассчитывают к концу года.

Потом — спортзалы и кафе

Далее планируют построить трехэтажное административно-спортивное здание. Там — тренажерные залы, зал для единоборств, зал бокса, зал борьбы, тир для стрельбы из лука, комнаты для спортсменов со всеми удобствами, на первом этаже — кафе. Если все получится и будут деньги, то это все появится уже в 2021 году.

Завершающая стадия строительства — благоустройство прилегающей территории.




Деньги есть, проект на согласовании

Строительство пока не начато, готовят все необходимые документы.

Директор Могилевского областного управления капитальным строительством Игорь Бушлеков рассказал, что финансирование первого этапа строительства, в который входят бассейны, в областном бюджете уже предусмотрено. Как только будут получены все разрешения и выполнят корректировку проектной документации, сразу же начнутся строительно-монтажные работы. Стоимость проекта пока еще не утверждена.

Подрядчиком назначен могилевский стройтрест № 17.


 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вместо гребного канала предлагали построить поликлинику или центр детского творчества, но по просьбам жильцов ближайших районов остановились на варианте...
 
Новости дня
Новости общества
 
Минздрав: в Беларуси выпускают до 100 тысяч масок в день, на складах - более 1,5 миллиона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика