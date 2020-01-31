На гребном канале на Фатина в Могилеве появится крутой ФОК. Смотрите, что там будет

Источник материала: Tut.by

Началось все с того, что в 2008 году возле фатинского залива решили построить гребной канал. Подготовили проект и за последующие годы даже успели возвести здание гребной базы. Идея такого строительства возникла после удачного выступления гребцов области на Олимпиаде в Пекине — хотели помочь развитию гребных видов спорта в городе, рассказал TUT.BY заместитель начальника управления спорта и туризма Могилевского облисполкома Вадим Брежезинский. Потом финансирование закончилось, и объект превратился в долгострой. Что дальше?





Жильцы решили — нужен ФОК

Вместо гребного канала предлагали построить поликлинику или центр детского творчества, но по просьбам жильцов ближайших районов остановились на варианте многофункционального ФОКа.

Сначала займутся обустройством бассейна на 50 м с десятью дорожками. По словам Вадима Брежезинского, он будет уникальным для Могилевской области:

— Бассейн на 50 м есть в Бобруйске, но его инфраструктура не позволяет проводить республиканские и международные соревнования. Он скорее для учебно-тренировочного процесса. В могилевском бассейне будет весь необходимый набор оборудования для учебно-тренировочных сборов по плаванию и проведения соревнований.





При строительстве бассейна учтут все международные соревновательные стандарты, включая электронную систему фиксации результатов пловцов: коснулся бортика — хронометраж автоматически засчитался. У бассейна поставят трибуны. Поплавать там, конечно же, можно будет любому желающему, а не только спортсменам.

Второй бассейн — для безопасного обучения детей плаванию. Его глубина — от 0,8 до 1,25 м, а размеры — 25 на 7 м.

Для посетителей и спортсменов обустроят раздевалки, душевые, гардероб, медкомнату. Еще здесь будет тренерская, зал сухого плавания, чтобы пловцы могли разогреться перед заплывами, и тренажерный зал для водных видов спорта. Закончить эту часть строительства рассчитывают к концу года.

Потом — спортзалы и кафе

Далее планируют построить трехэтажное административно-спортивное здание. Там — тренажерные залы, зал для единоборств, зал бокса, зал борьбы, тир для стрельбы из лука, комнаты для спортсменов со всеми удобствами, на первом этаже — кафе. Если все получится и будут деньги, то это все появится уже в 2021 году.

Завершающая стадия строительства — благоустройство прилегающей территории.













Деньги есть, проект на согласовании

Строительство пока не начато, готовят все необходимые документы.

Директор Могилевского областного управления капитальным строительством Игорь Бушлеков рассказал, что финансирование первого этапа строительства, в который входят бассейны, в областном бюджете уже предусмотрено. Как только будут получены все разрешения и выполнят корректировку проектной документации, сразу же начнутся строительно-монтажные работы. Стоимость проекта пока еще не утверждена.

Подрядчиком назначен могилевский стройтрест № 17.



