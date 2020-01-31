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Скоро будут судить мужчину, убившего под Зельвой свою 4-летнюю дочь. Что известно о трагедии
31.01.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве четырехлетней девочки в Зельвенском районе,
Напомним, в Зельвенском районе 18 октября 2019 года 25-летний
«Мужчина стал трясти девочку, наносил удары руками и ногами. Затем несколько раз бросил ее на тахту, а также в стену, после чего она потеряла сознание. Испугавшись, мужчина вызвал скорую, до приезда медиков сам пытался привести дочь в сознание», — ранее
В момент избиения он был пьян.
В больницу девочку привезли в бессознательном состоянии.
Следствием установлено, что в период времени с 12 по 18 октября 2019 года дома мужчина систематически избивал своих малолетних дочерей руками и ногами, а также предметами, которые попадались под руки (веником, мухобойкой, ремнем, тапком). При этом удары он наносил по различным частям тела, чем причинял детям особые физические и психологические страдания.
Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 154 УК (истязание) и п.п. 2, 6 ч. 2 ст. 139 УК (убийство заведомо малолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).
Что известно о семье?
Когда-то обвиняемый Кирилл проживал вместе с гражданской женой в Дятловском районе. Там родились две девочки — Маргарита и Женя. В 2017 году дети были признаны находящимися в социально опасном положении. В 2018 году их признали нуждающимися в государственной защите. Девочек забрали в приют.
За время, пока дети там находились, их отец устроился на работу, создал удовлетворительные условия по месту жительства, положительно характеризовался, не привлекался к уголовной, административной и дисциплинарной ответственности. Поэтому в ноябре 2018 года дочерей мужчине вернули. По месту работы ему предоставили отпуск по уходу за младшей дочерью до достижения ею возраста трех лет.
Примерно в это время Кирилл с двумя детьми переехал в Модейки, трудоустроился, но к работе не приступил — взял отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам с 17 сентября по 21 октября. Он жил с местной жительницей Вероникой, у которой был свой ребенок.
По мнению
По всем достоверно установленным в ходе следствия фактам нарушений должностных лиц в сфере обеспечения безопасности и защиты прав несовершеннолетних, в адрес отделов образования Дятловского, Слонимского, Зельвенского районных исполнительных комитетов внесены представления об устранении нарушений закона.
С целью дачи уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц материалы выделены в отдельное производство, сообщает СК.
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Напомним, в Зельвенском районе 18 октября 2019 года 25-летний мужчина избил свою четырехлетнюю дочь. Через два дня девочка умерла в больнице.
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