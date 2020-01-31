Источник материала: Единство

Их с нетерпением ждут и к ним готовятся не только педагоги и учащиеся, но и, конечно же, те, для кого школьная пора уже закончилась. И не важно, сколько лет утекло со дня последнего звонка и волшебной встречи рассвета вместе с учителями, родителями и одноклассниками. Главное – вновь увидеться со школьными друзьями и учителями, пообщаться, вспомнить прошлое, посмеяться, а может, и чуть погрустить.

Коллектив редакции газеты «Адзінства» предлагает вам, дорогие выпускники, вспомнить о каком-либо интересном случае из вашей школьной жизни или о любимом учителе, интересно написать об этом в виде небольшого рассказа. Лучшие ваши воспоминания будут опубликованы в номере от 12 февраля 2020 года.

Письма присылайте на электронную почту (Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ) или почтовый адрес редакции газеты «Адзінства» (г. Борисов, ул. Строителей, 33а) с пометкой «Ах, этот вечер выпускников!» до 5 февраля 2020 года. И, пожалуйста, не забудьте подписать свое творение.

Редколлегия «А»