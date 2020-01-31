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Белорусы, которые были заблокированы на лайнере из-за проверки на коронавирус, вернутся домой в выходные

31.01.2020 12:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская семья, которая находилась в Италии на заблокированном круизном лайнере, в выходные вернется домой. Александр Милашевский и его жена Елена уже покинули судно и на автобусе едут в Рим.


Фото: личный архив героев

Напомним, 23 января Александр Милашевский с супругой отправились в путешествие по Средиземному морю. В четверг утром они прибыли в порт итальянского города Чивитавеккья, где и должны были сойти на берег. Но из-за супругов из Гонконга, у которых были характерные для коронавируса симптомы — жар и проблемы с дыханием, шести тысячам пассажиров лайнера запретили его покидать.

— Примерно, в 22.00−22.30 (в 00.00−00.30 по Минску) в четверг нам сообщили, что результаты анализов китайской пары отрицательные, — рассказал TUT.BY Александр. — Пассажирам разрешили покинуть судно. Тем, кому, как нам, некуда было идти, разрешили переночевать в каютах.

Примерно в 5 утра, продолжает собеседник, на двери каюты он увидел билеты до Минска.

— Сейчас мы направляемся в Рим, завтра поедем в Германию и оттуда вылетим в Минск, — рассказывает турист. — Все — билеты, проживание, трансфер — оплатила компании Costa Crociere, которой принадлежит лайнер. Вообще, персонал на лайнере очень адекватно себя повел. За ночь они все организовали.

— Как вы себя чувствуете?

— Отлично, но устали.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская семья, которая находилась в Италии на заблокированном круизном лайнере, в выходные вернется домой.
 
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